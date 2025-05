Nos Estados Unidos, Jeferson participa de reuniões sobre o setor de petróleo e gás

Nesses primeiros dias do mais importante evento do mundo sobre petróleo e gás – começou na segunda-feira (5) e termina na quinta-feira (8) – , o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, tem participado de palestras com especialistas, reuniões sobre projetos para Sergipe e exposição com o que há de mais inovador no segmento de energia offshore a nível global, no Parque NRG de Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

Jeferson Andrade participou da abertura da conferência, visitou o Pavilhão Brasileiro e teve reuniões com a presidente da Petrobrás, Magda Chambriard, e com diretores da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e Agência Brasileira de Exportação e Atração de Investimentos (ApexBrasil). Em pauta, a licitação para os navios-plataformas do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), retomada da produção do Polo Sergipe Águas Rasas e parcerias para programas de qualificação de mão de obra no setor de petróleo e gás.

Cenário para o futuro

A Offshore Technology Conference (OTC), que discute os avanços e desafios do setor, é uma grandeza em números e ideias para o cenário futuro do setor. São mais de 30 mil profissionais de energia, 53 sessões técnicas, 450 apresentações técnicas e 1.300 expositores em ação nos quatro dias do evento.

O Pavilhão Brasileiro está presente na maior feira mundial do segmento offshore com 31 empresas nacionais, apresentando suas novidades e lançamentos. A Petrobrás, uma das maiores empresas do mundo no ramo, mostra no evento o forte programa em andamento para explorar novas fronteiras de petróleo e gás e substituir as reservas existentes, com foco na descarbonização das operações.

Potencial de Sergipe

Sergipe é considerado como a nova fronteira de petróleo e gás do Brasil. O programa de investimentos da Petrobrás prevê a contratação de dois navios-plataformas para extrair do mar, até 2030, 240 mil barris de petróleo e 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia, a 100 quilômetros da costa sergipana e a uma profundidade de até três mil metros.

Denominado Sergipe Águas Profundas (Seap), o projeto também prevê a implantação de um gasoduto com 128 quilômetros de extensão. – 100 quilômetros no mar e 28 quilômetros em terra – para escoar a produção. Os investimentos na primeira fase do projeto somam US$ 5 bilhões.

Jeferson Andrade integra a comitiva oficial do Governo de Sergipe na conferência de Houston, liderada pelo governador Fábio Mitidieri. “Sergipe está no caminho certo, em busca de investimentos para desenvolver a cadeia produtiva de petróleo e gás, fortalecendo a economia e abrindo novas oportunidades de emprego e renda para os sergipanos”, afirma o presidente da Assembleia Legislativa.

Por Eduardo Almeida