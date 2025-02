Nos últimos 2 anos, Fábio tem se firmado como “governo do emprego”

Nos últimos dois anos, a gestão do governador Fábio Mitidieri (PSD) tem mostrado que gerar empregos é prioridade em Sergipe. Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2023, ele deixou claro que queria ser lembrado como “o governador do emprego” – e os números mostram que ele está cumprindo essa promessa.

Os resultados, mês a mês, falam por si. Em setembro de 2024, Sergipe ficou em segundo lugar no ranking nacional de crescimento relativo de empregos formais, com um aumento de 1,68%, ficando atrás apenas de Alagoas. Só naquele mês, Sergipe registrou um saldo positivo de 5.658 novos postos de trabalho, quase o dobro do mês anterior. Além disso, a taxa de desemprego despencou. No segundo trimestre de 2024, a taxa de desocupação caiu para 9,1%, uma redução de 23,5% em relação ao início da gestão. No fim do ano, essa taxa atingiu 8,4%, a menor da história do estado, uma queda significativa desde os 11,9% registrados em 2022.

E isso não aconteceu por acaso. Mitidieri investiu pesado em programas, parcerias e captação de investimentos que ajudaram os sergipanos a entrar no mercado de trabalho. Um dos exemplos de programa que deu certo é o Programa Primeiro Emprego, que abre portas para jovens conquistarem sua primeira experiência profissional com apoio do governo, de entidades do Sistema S e da iniciativa privada. Outro ponto forte da sua gestão foram os editais de concursos públicos, ampliando oportunidades para quem busca estabilidade, se consolidando no “governador dos concursos”.

Reforçando ainda mais o compromisso com a geração de emprego e renda, nesta terça-feira (25) no Hotel Sesc Atalaia em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri assinou o Pacto pelo Emprego. O evento contou com a participação de diversas autoridades e firmou o compromisso de trabalhar com diversas entidades para levar mais qualificação profissional para os sergipanos.

“Vamos preparar a mão de obra para as oportunidades de emprego que as empresas, inclusive as sergipanas, estão ofertando. Serão mais de 1.100 vagas. O que a gente quer é uma mão de obra cada vez mais qualificada, porque ela vai ter melhores salários, ocupar as melhores vagas”, disse o governador no evento.

Essas iniciativas, somadas a investimentos em infraestrutura e atração de empresas, têm dado resultados concretos. Os números deixam claro: Fábio Mitidieri está entregando o que prometeu em campanha no tocante a geração de emprego, e pode, sim, ser chamado de “o governador do emprego”. A meta que o próprio governador afirmou é que “Sergipe terá mais carteiras assinadas que beneficiários do Bolsa Família”.

