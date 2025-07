“Nossa proposta foi visando um pleito equilibrado”, disse Georgeo ao lamentar rejeição de emenda

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lamentou que a emenda modificativa de sua autoria, apresentada na sessão de quinta-feira 17, tenha sido rejeitada na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Sergipe – ALESE. A proposta do deputado foi para as emendas não impositivas de 2026 serem pagas após o mês de outubro, ou seja, depois das eleições.

“Nossa proposta foi visando um pleito eleitoral equilibrado. Afinal, até agora o governador só tem feito o pagamento de emendas não impositivas aos deputados da sua base aliada na assembleia. E ano que vem com a realização das eleições ficará desequilibrado pagar esses recursos indicados por aliados antes das eleições. O ideal seria pagar todas após as eleições”, relatou Georgeo.

A emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 88 de 2025 modificaria a redação do parágrafo único, do artigo 17, que passaria a ser: “Parágrafo único. O Poder Executivo pode apresentar, no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026, reserva para atender a emenda sem caráter impositivo, sendo que a efetiva liberação de recursos financeiros destas emendas deve ocorrer após o mês de outubro de 2026”.

Sem pagar

Para Georgeo, o não pagamento das emendas não impositivas indicadas pela oposição ao governo na Alese evidencia a perseguição do governador Fábio Mitidieri com os parlamentares e prejudica a população. “Quando destinamos as emendas pensamos em solucionar problemas, melhorar a vida da população, atender anseios antigos através desses recursos. Mas dessa forma, sem pagar as emendas não impositivas, o benefício não chegará e muitos sergipanos serão prejudicados”, pondera.

Ascom parlamentar