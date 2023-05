Nota de Esclarecimento sobre o SINPSI. “Aceitar decisão dos filiados é gesto de respeito aos Psicólogos”, diz CUT/SE

Alinhada com a posição da Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), a diretoria da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) legitima a chapa 02 ‘Consciência de Classe para a Classe’, que foi vitoriosa no processo eleitoral do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Sergipe (SINPSI), realizado e apurado no dia 7 de dezembro de 2022, na sede da CUT Sergipe.

No dia 4 de maio, a CUT enviou um ofício para o presidente da Chapa 01 ‘Agora Vai’, Edmundo Freire, conclamando que o mesmo reconheça o resultado da eleição e dê a posse aos eleitos no dia 7 de dezembro.

No ofício enviado, a CUT também ressaltou que as eleições do SINPSI foram coordenadas pela Comissão Eleitoral indicada pelo então presidente do SINPSI, Edmundo Freire, contando com o acompanhamento da CUT no esforço de eliminar os conflitos existentes.

Assim, neste mesmo ofício enviado a CUT reforçou que: “aceitar a escolha dos filiados é um gesto de respeito a essa categoria que trabalha cuidando da melhoria da vida das pessoas e da saúde mental”.

Esta Nota de Esclarecimento se encerra com a apresentação da diretoria do SINPSI em exercício para o mandato de 2023-2027:

DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES

(PRESIDENTA)

CAMILA SANTANA SANTOS

(VICE-PRESIDENTA)

DAIANA OLIVEIRA AZEVEDO

(SECRETÁRIA GERAL)

MICHELLE DA CONCEIÇÃO SILVA

(1 SECRETÁRIA)

LAÍS ALVES DE OLIVEIRA LIMA

(2 SECRETÁRIA)

DEISE ARAÚJO VALADARES

(1 TESOUREIRA)

FERNANDO ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA

(2 TESOUREIRO)

PRISCILA MENEZES SILVA

(CONSELHEIRA FISCAL)

KEZYANE KARINE MORAIS ARAÚJO DE MENEZES

(CONSELHEIRA FISCAL)

MARIA ILDA SANTOS DE ARAUJO

(CONSELHEIRA FISCAL)

MARIZA LIMA ALMEIDA

(CONSELHEIRA FISCAL – SUPLENTE)

Fonte CUT Sergipe