Nota de Repúdio contra o preconceito, a favor da mudança

A Embrapa, que recentemente completou 50 anos, é uma empresa séria e referência mundial em pesquisa agropecuária, inovação e na conversão de conhecimentos em tecnologias. Possui uma história de prestígio e compromisso com a sociedade brasileira através da pesquisa agropecuária.

Com o novo governo do presidente Lula, a direção executiva da empresa está em processo de mudança e, consequentemente, suas prioridades estratégicas e programação de pesquisa também. Isso tem gerado ataques preconceituosos por parte de pessoas que já perceberam que vão perder os seus cargos e por alguns atores do agronegócio brasileiro que não terão mais os mesmos privilégios.

Por meio de ataques sorrateiros, muitas vezes de autorias apócrifas, temos visto uma tentativa de desqualificar uma nova diretoria que sequer assumiu os seus cargos ou pôde implantar seus compromissos, uma futura direção composta por trabalhadoras e trabalhadores competentes e com muitos anos de carreira na empresa.

O SINPAF Nacional já entregou ao Ministro da Agricultura e seus interlocutores do governo, um documento no qual aponta o perfil tido como ideal para ocupar os cargos de direção executiva, porém não indicou nem indicará nomes para nenhuma direção das empresas da base que representa. No entanto, diante desse cenário de ataques injustificados, misóginos e desrespeitosos, nós da Direção Nacional do SINPAF, não poderíamos deixar de repudiar essa conduta.

O pano de fundo dessas críticas descabidas e sem razão de ser, não é a competência dos indicados e indicadas, mas sim a mudança de direcionamento das pesquisas da Embrapa. O fato de o atual governo direcionar esforços para o combate à fome e à inclusão dos povos originários, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e quilombolas nas políticas públicas sempre incomodará essa minoria que se acha dona do que é público.

Defendemos que a pesquisa agropecuária brasileira produza tecnologia para todo o setor agropecuário brasileiro, e não para alguns poucos privilegiados e abastados.

Também defendemos que o processo de seleção dos diretores e diretoras seja transparente e alinhado com as diretrizes estratégicas do novo governo do presidente Lula. Natural as trocas de gestão, pois é uma prerrogativa de quem venceu as eleições.

Aparelhamento houve na gestão passada, com ineptos de fora e de dentro da instituição, cujas funções subservientes resultaram em decréscimo do orçamento geral, diminuição dos investimentos em pesquisa, falta de recursos para a manutenção de atividades básicas, perda significativa do quadro de funcionários e sucateamento de laboratórios.

Nem tocar sanfona na live do ex-presidente resultou em qualquer ganho para a empresa. Maior humilhação não poderia haver!!!

O que está em disputa nesse momento são os novos rumos da Embrapa. Isso causa temor nos coronéis e oligarcas de fora da empresa e nos seus prepostos internos, os quais zurram notas e mais notas contendo fake news.

Se é verdade que a lentidão do governo em mudar rapidamente o Conselho e a Diretoria, bem como a divulgação antecipada dos nomes favoreceram a crítica dos covardes, também é verdade que esse episódio revela o caráter dos perdedores. “O que você diz do outro, fala muito sobre você”.

O SINPAF continuará exercendo seu papel em defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras e a construção de uma Embrapa Pública, Democrática e Inclusiva, pertencente ao Estado e servidora do povo brasileiro.

Toda a nossa solidariedade aos atingidos e atingidas de forma direta e indireta por críticas inverídicas e preconceituosas.

Diretoria Nacional do SINPAF e Seções Sindicais