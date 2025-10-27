Nota de Solidariedade à Mirlene Cardoso (SINDIBARRA) e ao jornalista Tássio Andrade

Na tarde da terça-feira, dia 21 de outubro, a presidenta do Sindibarra, Mirlene Cardoso, e a equipe de reportagem do Inove Notícias foram intimidados por dois carros da Prefeitura da Barra dos Coqueiros.

Tudo indica que o intuito da abordagem era atrapalhar a gravação da matéria de denúncia feita pela dirigente sindical de que o prefeito Airton Martins se nega a receber o sindicato para conversar sobre reajuste salarial dos servidores públicos.

Na Barra dos Coqueiros, enquanto os 896 servidores públicos efetivos recebem o salário mínimo, existem 2.129 cargos comissionados que recebem altos salários. E o prefeito não respeita a representação sindical para discutir sobre a valorização dos servidores públicos.

A Direção da CUT-SE manifesta toda solidariedade à presidenta do SINDIBARRA que foi intimidada no exercício de sua atividade sindical, assegurada pela Constituição Federal Brasileira.

Da mesma forma, a CUT-SE manifesta solidariedade ao jornalista Tássio Andrade, do portal Inove Notícias, que foi igualmente perseguido e intimidado durante a realização de seu trabalho de cobertura jornalística.

Em defesa do direito à liberdade de expressão, esse tipo de perseguição não pode acontecer na Prefeitura da Barra dos Coqueiros e em nenhum órgão público que deve agir com transparência e jamais pode impedir o exercício do trabalho jornalístico.

A CUT-SE também manifesta todo apoio à luta do SINDIBARRA pela valorização do serviço público municipal, pois servidores públicos valorizados é sinônimo de serviço público fortalecido, sendo, portanto, uma luta que beneficia toda a população da Barra dos Coqueiros.

Fonte e foto CUT Sergipe