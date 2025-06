Nova Defensora Pública é empossada pelo Conselho Superior da Defensoria

Em reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, presidida pelo Defensor Público-Geral, Leó Neto, foi empossada a nova defensora pública, Naiane Pereira Ferreira, aprovada no último concurso público. A cerimônia de posse, que aconteceu no último dia 9, na sede da Instituição localizada na Trav. João Francisco da Silveira, 44, Centro, contou com a presença de defensores públicos, familiares e amigos da empossada.

Em seu discurso de posse, a nova defensora pública disse que a Defensoria Pública lhe escolheu. “Eu sempre digo que a Defensoria Pública me escolheu, e quando conheci a atuação da Instituição mais de perto vi que era isso que eu queria para a minha vida. Ser defensora pública é estar mais presente da população que precisa, é poder cuidar dos vulnerabilizados e dos invisíveis para muita gente na sociedade. Na minha avaliação como cidadã, a Defensoria é uma das instituições mais importantes, afinal, é ela que a população busca quando não sabe mais o que fazer. Somos aquela solução, aquele bote salva-vidas das pessoas que mais precisam. Estou muito orgulhosa da carreira que escolhi e que me escolheu. Não quero fazer outro concurso, pois é aqui que quero ficar”, declarou Naiane Pereira.

“Hoje, tenho a honra de dar as boas-vindas à nossa nova defensora pública. Sua posse representa mais do que uma conquista individual — é um símbolo de renovação, de compromisso com a justiça e de esperança para aqueles que mais precisam. Dra Naiane está sendo acolhida por essa nova Casa e aqui temos essa característica – que é acolher bem, e não só isso, aqui vigora a união. Tenho certeza que ela fará um bom trabalho como fez na Bahia”, destacou o defensor público-geral, Leó Neto.

Logo após o juramento e assinatura do termo de posse, a empossada recebeu do subdefensor público-geral para assuntos administrativos, Rodrigo Cavalcante, um bóton que simboliza a função assumida e a identifica como um membro oficial da Instituição.

Natural de Salvador, Estado da Bahia, Naiane Pereira Ferreira é formada em Direito desde 2015, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi conciliadora por quase quatro anos e analista judiciária por um período de três anos e meio no Tribunal de Justiça da Bahia. Logo, passou no concurso público para Defensor Público do Estado da Bahia, onde exerceu o cargo de defensora pública durante cinco meses.

Naiane Pereira vai exercer suas atividades na unidade da Defensoria Pública localizada no interior do Estado.

Texto e foto Débora Matos