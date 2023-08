Nova diretoria do SINDASSE é empossada na sede da CUT/SE

Foi emocionante a Cerimônia de Posse da nova diretoria do SINDASSE (Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe) que aconteceu na manhã da sexta-feira, dia 11 de agosto, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), reunindo várias gerações de assistentes sociais.

Para prestigiar este momento especial, compareceram o presidente da CUT Roberto Silva, a vice-presidenta da CUT Caroline Rejane Santos, a diretora da CUT e da Fetam Itanamara Guedes, a ABEPSS, o SINPSI (Psicólogos), o SINTS (Educadores Sociais), o SEESE (Enfermeiros), o Movimento Resistência e Luta, a Frente pela Valorização dos Assistentes Sociais, a Frente Estadual pela Inserção dos Assistentes Sociais e Psicólogos na Educação, o PSOL e o PT.

O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, falou sobre a importância de unir esforços do SINDASSE, CUT e SINPSI para apoiar a organização dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, especificamente os trabalhadores em situação de rua. “Temos um papel político e social fundamental de reinserir este conjunto de companheiros no convívio social, na sociedade, temos uma política nacional sendo estruturada para este conjunto de companheiros, temos filiada à CUT uma associação que já trabalha com esta população e acredito que o SINDASSE pode ajudar a CUT”, declarou Roberto Silva.

Diretora da CUT e da Fetam (Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Sergipe), Itanamara Guedes afirmou que ao longo dos 11 anos de existência o SINDASSE provou que existem várias formas de organização. “Nem sempre o que é hegemônico no serviço social está correto, então a organização sindical é a principal forma de organização de trabalhadores e trabalhadoras, independente de qualquer tipo de sindicato. Sou do ramo municipal e nunca deixei de apoiar a organização deste sindicato, da federação, acompanho a luta da companheira Margarete. A nossa categoria precisa avançar na organização sindical”, observou.

Antes da posse, teve a apresentação de toda a história do SINDASSE; a homenagem (in memorian) à companheira Rosângela Farias, que atuava na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e foi vítima da Covid-19; o balanço das contas e o avançar das lutas com destaque para as conquistas alcançadas em favor dos assistentes sociais da Fundação Hospitalar de Saúde, da Fundação Renascer, da Fundação Parreiras Horta, das Secretarias de Saúde e de Assistência Social de Aracaju e da Prefeitura de São Cristóvão, além da apresentação dos desafios frente à nova gestão empossada.

Após a posse, a nova diretoria do SINDASSE entregou o certificado de reconhecimento ‘Mãos que constroem’ para a assistente social da Secretaria Municipal de Saúde Ana Karla Góes.

A Luta Continua

Ygor Machado foi reconduzido como coordenador geral do mandato ‘A luta continua’ e destacou que é uma responsabilidade imensa assumida por esta diretoria porque os desafios são enormes.

“Viemos de uma luta por mais valorização e reconhecimento da nossa categoria, uma luta que vai continuar. Queremos ampliar a base de referência do nosso sindicato, organizar a mídia e interiorizar as ações do nosso sindicato. Muitos profissionais do interior buscam o SINDASSE e sem liberação geral para a atuação sindical não é fácil dar conta de todas as questões que emergem dos assistentes sociais. Essa nova gestão está com todo ânimo e entusiasmo, além do compromisso na luta pela valorização dos assistentes sociais em Sergipe”, garantiu Ygor Machado.

Confira a composição da nova diretoria:

Diretoria Executiva

Coordenação Geral: Ygor da Silva Machado

Coordenação Administrativa: Maisa Aguiar Santana

Coordenação Jurídica: Anselmo Menezes de Oliveira

Coordenação de Formação Sindical: Rosely Anacleto

Coordenação de Finanças: José Edinaldo da Silva

Coordenação de Comunicação: Helba Melo Cardoso

Conselho Fiscal

Iraci Rodrigues de Sá Teles

Roberta Janaína Soares

Lidiane Costa Souza

Suplentes

Joelma Andrade Silva

Elissandra Barboza Santos Mariano

Foto assessoria

Por Iracema Corso

