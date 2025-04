Nova empresa de ônibus começa a operar em Aracaju; RS Transportes substituirá a Viação Progresso

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) informou na noite desta quarta-feira (02), que a Viação Progresso deixará de operar no transporte coletivo da capital.

Com base no Decreto nº 8.042/2025, publicado no Diário Oficial em 10 de março, foram estabelecidas novas regras para o transporte coletivo. Somente ônibus com até 12 anos de uso (a combustão) ou 15 anos (elétricos) poderão operar no sistema.

Devido a essas mudanças, a Viação Progresso está sendo gradualmente substituída. Para garantir um mínimo de 80 veículos em circulação, que correspondem à frota da empresa, e evitar a desassistência da população, a operação da RS Transportes foi antecipada para esta quinta-feira (03), e a transição será concluída em 10 de abril.

O grupo Progresso envolve a Viação Progresso, Viação Tropical e Autoaviação Paraíso.

Em nota, a prefeitura diz que a administração diz que segue “trabalhando para oferecer um transporte seguro, eficiente e de qualidade para todos”.