Nova fase do Democracia Cristã em Sergipe, diz Airton Costa

O presidente do Democracia Cristã, Airton Costa, está entusiasmado com o trabalho de reestruturação da agremiação partidária no estado de Sergipe. A sigla tem sido procurada por lideranças políticas de vários municípios.

O Democracia Cristã é um partido que dá total autonomia aos diretórios municipais, para que possam participar das eleições de 2024 com liberdade para fazer alianças ou disputar o pleito com candidaturas próprias.

Em Aracaju, por exemplo, foi selado um compromisso com os pré-candidatos a vereador, de priorizar na lista que será aprovada na convenção, nomes que tenham densidade eleitoral equivalente para que haja equilíbrio na disputa. A ideia é eleger pessoas comprometidas com o projeto de desenvolvimento socioeconômico da capital sergipana, que está sendo formatado por técnicos altamente qualificados.

Semanalmente os partidários se reúnem para avaliar novas filiações e aperfeiçoar as estratégias. Também são realizados debates sobre assuntos de interesse da sociedade como saúde, educação, transporte, segurança, saneamento básico e assim sucessivamente. Os estudos ajudam na formulação de novas ideias

O Democracia Cristã realizou no mês de maio, um bem-sucedido curso de formação política e transmitiu a seus filiados informações importantes sobre os principais aspectos da Lei eleitoral. Segundo Airton Costa, é fundamental que o partido atue na organização da sociedade e na formação dos cidadãos que desejam participar da vida pública no estado de Sergipe.

