NOVA LICITAÇÃO DE PLATAFORMAS DO PROJETO SERGIPE ÁGUAS PROFUNDAS É INICIADA; PETROBRAS SINALIZA POSIÇÃO

O Governo do Estado anunciou que a Petrobras iniciou nessa sexta-feira, 29, o novo processo de contratação para as plataformas FPSO (sigla em inglês para navio-plataforma que pode produzir, armazenar e transferir petróleo), que operarão no projeto Sergipe Águas Profundas (Seap). Desta vez, o modelo de contrato escolhido é o BOT (do inglês Build, Operate and Transfer), a fim de viabilizar o início das operações no menor tempo possível e assegurar retornos econômicos e sociais significativos.

A primeira unidade a ser contratada, destinada ao Seap 2, deverá entrar em operação em 2030. Uma segunda plataforma, de características semelhantes, está prevista para ser construída com a evolução do projeto, direcionada ao Seap 1. A data final para recebimento de propostas é 16 de junho de 2025.

As plataformas terão capacidade de processar até 120 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Esse gás será especificado para exportação, sem necessidade de tratamento adicional em terra.

De acordo com o comunicado da Petrobras, o modelo de contratação BOT representa uma estratégia da companhia para avançar no processo licitatório. Nesse formato, a empresa contratada será responsável pelo projeto, construção, montagem e operação das plataformas por um período inicial, transferindo posteriormente à gestão para a Petrobras.

Para o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, o anúncio simboliza a consolidação de Sergipe no horizonte energético brasileiro. “O Seap posiciona nosso estado como uma nova fronteira para o setor de petróleo e gás, trazendo desenvolvimento, emprego e geração de renda. Acompanhamos de perto a trajetória do projeto, com novos prazos e licitações, e consideramos que este novo momento será um ponto de inflexão para que o Sergipe Águas Profundas alcance seu pleno potencial”, afirmou.

Além de impulsionar a economia, o Seap fortalece a produção de gás natural no país, essencial no suporte à transição energética e à redução da dependência de importações.

Sergipe Águas Profundas

Situado na Bacia Sergipe-Alagoas, o Seap é dividido em dois módulos. O Seap 1 integra as jazidas pertencentes aos campos de Agulhinha, Agulhinha Oeste, Cavala e Palombeta, localizados nas concessões BM-SEAL-10 (100% Petrobras) e BM-SEAL-11 (60% Petrobras e 40% IBV Brasil Petróleo LTDA).

O projeto Seap 2, que prevê contratação de unidade firme, abrange jazidas pertencentes aos campos de Budião, Budião Noroeste e Budião Sudeste. As reservas se localizam nas concessões BM-SEAL-4 (75% Petrobras e 25% ONGC Campos Limitada), BM-SEAL-4A (100% Petrobras) e BM-SEAL-10 (100% Petrobras).

ASN – Foto: Sedetec