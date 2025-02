Nova mesa diretora da FAMES toma posse na próxima segunda-feira

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) anuncia a realização da cerimônia de posse da nova mesa diretora – biênio 2025/2026 -, eleita em setembro do ano passado. O evento ocorrerá na próxima segunda-feira, 17, às 17h, na sede da FAMES, e contará com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador Fábio Mitidieri.

A nova mesa diretora será liderada por Silvany Mamlak, ex-prefeita de Capela, que faz história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência da FAMES. Sua eleição não apenas representa um marco significativo para a Federação, mas também reforça o compromisso com a inclusão e a representatividade feminina na política.

A vice-presidência ficará a cargo de Esmeralda Cruz, ex-prefeita de Carmópolis; o tesoureiro Alan Andrelino, ex-prefeito de Areia Branca; o 1º secretário, Marcell Souza, ex-prefeito de Campo do Brito; e o 2º secretário, Christopher Divino, prefeito de Canhoba.

Além dos membros da mesa diretora, o Conselho Fiscal será composto pelos titulares Lara Moura, ex-prefeita de Japaratuba; Anderson de Zé das Canas, ex-prefeito de Frei Paulo; e Robson Martins, prefeito de Ilha das Flores.

A cerimônia de posse é um momento simbólico que reafirma os objetivos da FAMES em promover políticas públicas eficazes e atender às demandas dos municípios sergipanos. Silvany Mamlak expressou sua gratidão pela confiança depositada. “É uma honra liderar a FAMES em um momento tão importante. Estou comprometida em trabalhar em parceria com todos os prefeitos para fortalecer nossas cidades e promover soluções que beneficiem nossos cidadãos”, afirmou Mamlak.

Texto e foto assessoria