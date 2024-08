Nova pesquisa aponta possibilidade de vitória de Emília em 1º turno

*Por Paulo Márcio

Os últimos dias foram de grande turbulência no cenário político de Aracaju: dirigentes partidários pilhados com montanhas de dinheiro de origem desconhecida, notícia de enriquecimento de candidatos majoritários, tentativas desastradas e patéticas de divisão do eleitorado conservador, sem falar nos inúmeros casos de promiscuidade partidária que evidenciam a falta de ética e o oportunismo reinantes.

Distante desses acontecimentos nada edificantes, Emília Corrêa (PL) seguiu seu roteiro simples e seguro: conhecer mais e mais a cidade, auscultar as pessoas, ver de perto os problemas que as afligem, encontrando, com a colaboração de técnicos abnegados e a participação de cada cidadão, as melhores soluções entre as possíveis, sumarizadas no Plano de Governo registrado no TRE.

A essas ações, somam-se o anúncio do vereador Ricardo Marques (Cidadania) como vice e os vídeos do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apresentando Emília como sua candidata a prefeita de Aracaju, restabelecendo a verdade e pondo uma pá de cal sobre qualquer narrativa com o propósito de desinformar.

Não surpreende, portanto, o fato de Emília aparecer isolada em primeiro lugar a dois dias do início do período eleitoral, tendo obtido 49,07% dos votos válidos na pesquisa realizada entre os dias 6 e 9 de agosto, pelo Instituto W1 WEBTV, encomendada pela Rede Xodó de Comunicação e registrado junto à Justiça Eleitoral sob o número SE 00743/2024.

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos: Yandra Moura (UB): 18,08%, Luiz Roberto (PDT): 13,49%, Danielle (MDB) Garcia: 12,91%, Candisse Carvalho (PT): 4,88%, Niully Campos (PSOL): 1,29% e José Paulo (NOVO): 0,29%.

Assustados, os candidatos governistas vivenciam o dilema que lhes tira o sono: insistir nos ataques levianos contra Emília, mesmo sabendo que têm surtido efeito contrário e podem ajudá-la a ultrapassar os cinquenta por cento dos votos válidos, vencendo a eleição em primeiro turno; ou travar uma luta intestina pelo segundo lugar, abrindo feridas difíceis de cicatrizar e aprofundando uma divisão capaz de colocar em risco o projeto do grupo para 2026.

*Paulo Márcio é Delegado de Polícia Civil e candidato a vereador de Aracaju pelo PSDB, ao lado de Emília e Ricardo