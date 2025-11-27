Pesquisa do instituto Real Time Big Data confirma o favoritismo de Fábio Mitidieri na disputa eleitoral

A mais recente pesquisa do Instituto Real Time Big Data confirma o governador Fábio Mitidieri como favorito para a reeleição em 2026, liderando todos os cenários estimulados. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 27, reforça que a população sergipana reconhece o desempenho da atual gestão e apoia a continuidade do trabalho iniciado em 2023.

Segundo o instituto, Mitidieri mantém vantagem expressiva sobre os possíveis adversários, refletindo a percepção de estabilidade administrativa, diálogo com os municípios e avanços consistentes em diversas áreas estratégicas do estado.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas, entre os dias 25 e 26 de novembro, e traz cenários com Valmir de Francisquinho (Fábio vence com 46% contra 33%), com Thiago de Joaldo (Fábio aparece com 49% contra 26%), com Emília Corrêa (Mitidieri chega a 48% contra 32% da primeira prefeita mulher de Aracaju) e com Eduardo Amorim (Fábio com 50% contra 28%). Em setembro, o mesmo Instituto divulgou análise que já indicava o favoritismo do atual governador com 44% contra 36% de Valmir.

Investimentos impulsionam o desenvolvimento de Sergipe

O reconhecimento do eleitorado vem acompanhado do momento positivo vivido por Sergipe na economia e nas políticas públicas. Em 2025, o estado registrou a 4ª maior taxa de crescimento do país na aplicação de recursos destinados a investimentos em infraestrutura e a 1ª colocação do Nordeste.

Somente entre janeiro e agosto foram destinados R$ 522 milhões, valor 61,2% superior ao registrado em 2024 e o maior volume de investimentos dos últimos oito anos. O aumento representa quase R$ 200 milhões a mais aplicados em obras e infraestrutura.

O levantamento tem como base os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) enviados pelos estados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com valores corrigidos pelo IPCA e contabilizando apenas recursos efetivamente liquidados.

