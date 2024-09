Nova Pesquisa INOR aponta Emília Corrêa com 48,26% dos votos válidos

A Rede Xodó de Comunicação divulgou no início da tarde de hoje, 10, durante o programa Jornal da Xodó, pesquisa de opinião pública, contratada pelo grupo empresarial, sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de Aracaju. O levantamento – realizado pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR) – ocorreu no período de 4 a 5 de setembro de 2024, com 800 entrevistas presenciais (pessoais e indivíduos), sendo a “margem de erro” de 3,46%. A pesquisa está registrada no TSE sobe o nº 04691.

Considerando os votos válidos, Emília Corrêa (PL) obteve 48,26%; em segundo Yandra Moura (União) com 20,42%, em terceiro Luiz Roberto (PDT) com 16,34%, em quarto Delegada Danielle (MDB) com 8,17%, na quinta posição Candisse Carvalho (PT) com 5,30%, seguida por Niully Campos (PSOL) com 1,21%, e Zé Paulo (NOVO) com 0,30%.

CONFIRA OS NÚMEROS (INDUZIDA):

Emília Corrêa: 39,87%

Yandra Moura: 16,88%

Luiz Roberto: 13,50%

Delegada Danielle Garcia: 6,75%

Candisse Carvalho: 4,38%

Niully Campos: 1%

José Paulo: 0,25%

Branco ou nulo: 9,37%

NS/NR: 8%

CONSIDERANDO OS VOTOS VÁLIDOS:

Emília Corrêa: 48,26%

Yandra Moura: 20,42%

Luiz Roberto: 16,34%

Delegada Danielle Garcia: 8,17%

Candisse Carvalho: 5,30%

Niully Campos: 1,21%

José Paulo: 0,30%

Por Ascom Coligação “Por Uma Nova Aracaju”