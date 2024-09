Nova Pesquisa INOR aponta vitória no 1º turno de Emília Corrêa com 52,94%

A Rede Xodó de Comunicação divulgou, nesta sexta-feira (27), uma nova pesquisa de opinião pública sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Aracaju, realizada pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR). De acordo com o levantamento, Emília Corrêa (PL) lidera com 52,94% dos votos válidos, o que aponta para uma possível vitória no primeiro turno.

A pesquisa coloca Yandra Moura (União) na segunda posição, com 18,67%, e Luiz Roberto (PDT) em terceiro lugar, com 17,50%. Candisse Carvalho (PT) aparece na quarta posição, com 6,47%, seguida por Delegada Danielle (MDB), que obteve 3,24%, e Niully Campos (PSOL), com 1,18%. Os candidatos Zé Paulo (NOVO) e Felipe Villanova (PCO) não pontuaram.

O levantamento ocorreu no período de 23 e 24 de setembro de 2024, com 800 entrevistas presenciais (pessoais e indivíduos), sendo a margem de erro de 3,46 pontos percentuais, para mais ou para menor. A pesquisa está registrada no TSE sobe o nº 00275/2024.

CONFIRA OS NÚMEROS (INDUZIDA):

Emília Corrêa: 45%

Yandra Moura: 15,88%

Luiz Roberto: 14,88%

Candisse Carvalho: 5,50%

Delegada Danielle: 2,74%

Niully Campos: 1%

José Paulo: 0%

Felipe Vilanova: 0%

Branco ou nulo: 8,75%

NS/NR: 6,25%

CONSIDERANDO OS VOTOS VÁLIDOS:

Emília Corrêa: 52,94%

Yandra Moura: 18,67%

Luiz Roberto: 17,50%

Candisse Carvalho: 6,47%

Delegada Danielle Garcia: 3,24%

Niully Campos: 1,18%

Felipe Vilanova: 0%

José Paulo: 0%