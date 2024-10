Pesquisa INOR confirma tendência de vitória de Emília no 1º turno

Pesquisa de Opinião Pública, registrada no TSE sobe o nº 05204, executada pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR), confirma a tendência de vitória da candidata do PL, Emília Corrêa, no 1º turno em Aracaju.

Considerando o cálculo dos votos válidos (no levantamento espontâneo), Emília alcançou 52,54%, contra 22,88% da candidata Yandra Moura (UB), seguida por Luiz Roberto (PDT), com 17,58%.

A pesquisa foi realizada no dia 27 de setembro, junto a 800 eleitores de forma presencial. A margem de erros é de 3,46 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os números.

Votos válidos.

Emilia Correa ….. 52,54%

Yandra ….. 22,88%

Luiz Roberto ….. 17,58%

Candisse Carvalho ….. 4,66%

Delegada Danielle ….. 1,69%

Niully Campos ….. 0,65%