Nova pesquisa nacional, da revista Exame, aponta Emília com 44,76% dos votos

Um levantamento da Futura Inteligência, divulgado nesta quarta-feira, 18, pela revista Exame, mostra que a candidata à prefeitura de Aracaju, Emilia Corrêa (PL), lidera a disputa com 44,76% dos votos válidos.

Os números das intenções de voto em Aracaju mostram Emília na liderança, com uma vantagem expressiva em relação aos demais candidatos.

Luiz Roberto (PDT) aparece em segundo lugar com 20,96% dos votos válidos, seguido por Yandra (União Brasil) com 14,92% e a Delegada Danielle (MDB) com 9,11%. Candisse Carvalho (PT) tem 6,83%, Niully Campos (PSOL) aparece com 2,96%, enquanto Zé Paulo (NOVO) e Felipe Vilanova (PCO)estão empatados com 0,23%.

A pesquisa foi registrada no TSE como SE-01793/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 12 e 16 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%.

CONFIRA OS NÚMEROS:

VOTOS VÁLIDOS:

Emília Corrêa (PL): 44,76%

Luiz Roberto (PDT): 20,96%

Yandra Moura (União Brasil): 14,92%

Danielle Garcia (MDB): 9,11%

Candisse Carvalho (PT): 6,83%

Niully Campos (PSOL): 2,96%

José Paulo (NOVO): 0,23%

Felipe Vilanova (PCO): 0,23%

CONFIRA OS NÚMEROS (ESTIMULADA):

Emília Corrêa (PL): 39,3%

Luiz Roberto (PDT): 18,4%

Yandra (União Brasil): 13,1%

Delegada Danielle (MDB): 8,0%

Candisse Carvalho (PT): 6,0%

Niully Campos (PSOL): 2,6%

Felipe Vilanova De Góis Andrade (PCO): 0,2%

Zé Paulo (NOVO): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,5%

NS/NR/Indeciso: 8,7%

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju