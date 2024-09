Nova pesquisa Quaest aponta crescimento de Emília Corrêa que aumenta vantagem

A TV Sergipe divulgou na noite desta segunda-feira, 16, durante o telejornal SE2, pesquisa de opinião pública, contratada pelo grupo empresarial, sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de Aracaju. O levantamento da Quaest ocorreu no período de 13 a 15 de setembro de 2024, com 852 entrevistados, acima dos 16 anos. A “margem de erro” é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sobe o nº SE- 00971/2024.

Considerando a pesquisa estimulada, Emília Corrêa (PL) foi a única candidata que cresceu 10 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Emília, que antes aparecia com 26%, agora conquistou 36% das intenções de votos; em segundo Yandra Moura (União) com 18%, em terceiro Luiz Roberto (PDT) com 13%, em quarto Delegada Danielle (MDB) com 10%, na quinta posição Candisse Carvalho (PT) com 8%, seguida por Niully Campos (PSOL) com 2%. Zé Paulo (NOVO) e Felipe a (PCO) Vilanova não pontuaram. Os indecisos somam 6% e brancos e nulos 7%.

AGRADECIMENTO

Emília usou suas redes socias para comentar o resultado da pesquisa e agradecer pela confiança do povo aracajuano.

“Recebemos com muita alegria a notícia da pesquisa Quaest TV Sergipe, que mostra que fomos a única candidata a crescer dez pontos percentuais. Quero agradecer imensamente pela confiança do povo de Aracaju em nosso nome e no nome de Ricardo Marques. Esse resultado aponta para uma vitória já no primeiro turno! Vamos juntos garantir a verdadeira mudança que Aracaju tanto precisa. O único voto que pode vencer o sistemão é o voto no 22. Vamos em frente, temos vinte dias pela frente, com fé em Deus e a força do povo. Estamos prontos para essa vitória”, comentou.

CONFIRA OS NÚMEROS (ESTIMULADA):

Emília Corrêa: 36%

Yandra Moura: 18%

Luiz Roberto: 13%

Delegada Danielle Garcia: 10%

Candisse Carvalho: 8%

Niully Campos: 2%

José Paulo: 0%

Felipe Vilanova 0%

Indecisos: 6%

Branco ou nulo: 7%

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju