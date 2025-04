NOVA SEDE DA CÂMARA DE ARACAJU SERÁ CONSTRUÍDA NA COROA DO MEIO, ANUNCIA VEREADOR RICARDO VASCONCELOS

Ao utilizar a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quinta-feira, 10/4, o presidente da Casa Legislativa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), anunciou uma importante novidade para o Legislativo da capital sergipana: a definição do local onde será construída a nova sede da Câmara.

O terreno, localizado na Coroa do Meio, às margens do encontro entre o Rio Sergipe e o mar, foi escolhido após uma série de estudos e reuniões com a Prefeitura e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

“Quero agradecer ao senhor Sérgio Guimarães, presidente da Emurb. Ontem definimos juntos o terreno onde será construída a nova sede da Câmara. Será na Coroa do Meio, na área onde a Prefeitura também vai implantar a nova orla, dando continuidade à urbanização da região”, afirmou o vereador.

Ricardo explicou que a intenção inicial era manter a sede atual como anexo do Palácio Inácio Barbosa, no Centro de Aracaju, mas questões técnicas e patrimoniais inviabilizaram a proposta. “Fizemos de tudo para manter aqui, mas temos limitações históricas, culturais, de engenharia. A Prefeitura entende que seria complicado manter a circulação intensa em um prédio que será tombado e transformado em museu. Além disso, o uso constante poderia comprometer a estrutura do imóvel”.

Apesar da mudança, o vereador garantiu que o prédio atual continuará sendo um espaço importante para a cidade. “Vamos transformá-lo no museu da Câmara, além de sediar a Escola do Legislativo. O plenário será aproveitado para cursos e simulações de sessões com estudantes da rede municipal. A história da Câmara passa por esse prédio e não vamos deixar essa memória morrer”.

Ricardo Vasconcelos também destacou o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura na visita técnica ao novo terreno e informou que o projeto executivo da nova sede já está em fase de elaboração. “Essa será uma casa digna para o povo. É inadmissível que o cidadão procure os vereadores e seja atendido de pé ou no sol. Não temos gabinetes, e isso vai mudar”.

Cobrança por ações ambientais e reajuste para servidores

Ainda durante seu discurso, o vereador voltou a tocar em temas sensíveis para a capital, como a prevenção de alagamentos durante o período chuvoso. Ele defendeu investimentos em bueiros inteligentes e intensificação da limpeza dos canais da cidade.

“Aracaju já avançou muito nas enchentes, mas ainda vemos bueiros e canais cheios de lixo, especialmente nas periferias. Precisamos nos antecipar às chuvas e agir agora”, alertou.

Por fim, o vereador solicitou à prefeita Emília Corrêa atenção aos servidores públicos municipais, após o reajuste concedido pela Câmara. “Já concedemos um reajuste acima da inflação aos nossos servidores. E os do município já estão procurando os vereadores para solicitar o mesmo. Tenho certeza de que a prefeita, que sempre nos apoiou enquanto vereadora, está apenas concluindo seus estudos e em breve enviará o projeto para esta Casa”, finalizou.

Por Caroline Prata – Foto: China Tom