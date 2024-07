Nova variedade de goiaba foi apresentada em dia de campo no perímetro Califórnia

Produtores rurais, profissionais e acadêmicos do meio agrícola de Sergipe e Alagoas participaram do Dia de Campo sobre Manejo da Goiabeira, realizado na quinta-feira, 4, em um lote do Perímetro Irrigado Califórnia, mantido pelo Governo de Estado, em Canindé de São Francisco. Na oportunidade, pesquisadores da Embrapa Semiárido apresentaram a tecnologia de plantio da variedade BRS Guaraçá em Sergipe, mais resistente à praga do nematóide.

Administra o perímetro irrigado, a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri). A empresa assiste, com água de irrigação e assistência técnica agrícola, o irrigante Valmir Matos do Nascimento. Foi em seu lote, no Setor 7 do ‘Califórnia’, que ocorreu o Dia de Campo. Em 2022, ele recebeu 200 mudas e insumos para a criação de pomar da BRS Guaraçá, através do Programa Lagos do São Francisco. No evento, o fruticultor contou sua experiência com a nova variedade.

“Plantei (as mudas) dia 12 de março de 2022. Já tive uma safra agora em fevereiro, fiz a poda e agora estamos aguardando a próxima safra. O rendimento foi bom, deu 160 caixas. Os tratos são os mesmos, ela é ainda mais resistente. Tive problemas com neomatóides antes (com outras variedades). Eu acho importante o Dia de Campo, todos trocam experiências, todos são ouvidos e aprendem coisas novas, e repassamos os nossos aprendizados. Eu fui muito consultado também”, relata Valmir Matos, sobre sua experiência com a nova variedade fruteira.

Presidente da Coderse, Paulo Sobral, leva em conta o fortalecimento das parcerias da companhia estadual e a Embrapa. “Esta, da goiaba Guaraça é uma delas. Desta vez trazendo uma solução para uma dificuldade por vezes enfrentada por nossos irrigantes aqui de Canindé, que é o nematóide. A praga prejudica a produção de muitas espécies, mas na goiabeira pode matar as plantas ao ponto do agricultor perder o pomar inteiro”, lamenta.

A goiaba é uma cultura já consolidada no perímetro Califórnia. Em 2023, foram produzidas 1.567 toneladas do fruto, o que rendeu aos produtores irrigantes, R$ 2.674.239,50 a partir da comercialização das duas safras anuais. “Trazendo agora esta solução, já testada pelo irrigante Valmir Matos por dois anos, a Embrapa dá um fôlego a esta atividade fruteira no perímetro, com perspectiva de aumentar a produção. É um culto permanente e que, fazendo os tratos culturais corretos, irrigação da Coderse e o sol do sertão, provém duas colheitas anuais é uma renda garantida ao produtor”, complementa Paulo Sobral.

Pesquisadores da Embrapa Semiárido, de Petrolina/PE; José Egídio e Jony Yuri explicaram o manejo da cultura da goiaba, desde espaçamento, adubação e poda; Diógenes da Cruz, listou quais as pragas e doenças que afetam a BRS Guaraça; e Marcelo Calgaro falou do manejo que tem que ser feito com a água, utilizando a técnica de fertirrigação. Nesta, os fertilizantes chegam até as plantas diluídas na água de irrigação.

O Projeto Lagos do São Francisco é uma parceria que envolve Eletrobras; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Embrapa e Seagri; e já beneficiou aproximadamente 100 agricultores de Canindé, com o fornecimento de insumos, sementes, matrizes e ração para criatórios da galinha Canela-Preta. Através deste esforço conjunto, o perímetro da Coderse recebeu as novas goiabeiras e foi realizado o dia de campo, como complementação da introdução das suas tecnologias.