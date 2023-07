O Brasil hoje atingiu o menor índice de desemprego desde 2014, comemora Marcio Macedo

No final desta sexta-feira (28), o ministro sergipano do governo Lula, divulgou em suas redes sociais uma notícia muito esperada por todos os sergipanos.

“Olá pessoal, sextou com mais uma boa notícia. O Brasil hoje atingiu o menor índice de desemprego desde 2014. É o Brasil do Lula, é o Brasil no rumo certo. ”

Marcio aproveitou ainda a oportunidade para passar o mesmo recado que o presidente Lula diz a meses ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto: “Olá Banco Central, Presidente do Banco Central, só falta baixar os juros. Vamos juntos, com União e Reconstrução” Finalizou o ministro em suas redes sociais.

O Ministro Marcio Macedo, mostra a cada dia mais sua afinidade com as diretrizes do presidente Lula. Não só o fato de despachar na sala ao lado do presidente, mas a missão mais importante deste terceiro governo de Lula, foi entregue as mãos do ministro sergipano, que é o Orçamento Participativo, o PPA. Com esse gesto Lula demonstra não só confiança, mas gratidão, ao sergipano que sempre lhe deu a mão.

