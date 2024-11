O “Cancão” recebe a comenda Radialista Jorge Prado Leite

Mais um momento para entrar na história do rádio sergipano, nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, a mais alta comenda da instituição, Radialista Jorge Prado Leite, foi entregue ao Radialista e ex-Deputado Estadual Gilmar Carvalho, comunicador que fez escola na radiofonia sergipana.

O presidente do STERTS, Radialista Alex Carvalho, destacou a importância do Radialista Gilmar Carvalho, “O Cancão, como é conhecido para o público ouvinte, tem uma importância impar para nossa categoria, Gilmar Carvalho, enquanto profissional do rádio sergipano, sempre valorizou nossa instituição, este é o real motivo para a conceção de nossa honraria, a este grande radialista José Gilmar Fundes de Carvalho.” Afirmou o Radialista Alex Carvalho.

O Radialista e coordenador nacional da FITERT, Fernando Cabral, fez o agradecimento em nome dos radialistas sergipanos ao homem público Gilmar Carvalho, “O radialista e ex-deputado Gilmar Carvalho, quando exerceu suas funções, tanto no parlamento, como também no exercício profissional, sempre este ao lado de nossa categoria, essa homenagem é mais do que justa e merecida.” Disse o Radialista Fernando Cabral

O homenageado Radialista Gilmar Carvalho, fez o agradecimento a entidade obreira, “Fico muito feliz em receber esta comenda, pois agradeço de coração a todos que fazem parte do meu sindicato de classe, por este momento que ficará guardado em meu coração.” Agradeceu o Radialista Gilmar Carvalho.

Fonte e foto STERTS