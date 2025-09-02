“O conselheiro Ulices Andrade pertence à reserva dos bons de Sergipe e isso é bom, mas não procede que será candidato a vice-governador”

Revista Canindé/SE – Volta e meia a informação de que Ulices Andrade será o vice de Fábio Mitidiere, e não Jeferson Andrade, circula nos bastidores e chega à imprensa por fontes bem informadas e confiáveis, passando em seguida para a opinião pública. Todos querem sair com a notícia, todavia, a dinâmica da política será sempre como faca de dois gumes.

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), o ex-deputado estadual Ulices Andrade, tem afirmado continuamente em diversos momentos de que não têm dito e desconhece a informação sobre ser vice-governador na chapa com Fábio Mitidiere. No momento, ele acompanha o projeto no qual o deputado Jeferson Andrade pode ser o vice. Em defesa de Ulices Andrade, uma fonte reiterou ao site Revista Canindé de ele – Ulices – caminha com a intenção na qual o deputado Jeferson Andrade possa compor na chapa de vice-governador:

“Ulices pertence à reserva dos bons de Sergipe e isso é bom, mesmo assim, é preciso dizer de forma muito respeitosa que não procede a informação de que Ulices será o vice-governador na chapa de Mitidiere. Na verdade, tal informação chega a ser um elogio e lembrança ao nome e legado político do conselheiro Ulices, porém, não procede. Ele continuará conselheiro”.

Ao trazer a notícia, o afinado e creditado jornalista Jozailto Lima, produziu um texto onde ventilou a possibilidade citada sobre Ulices, repercutindo por ser o autor do texto um dos mais lidos de Sergipe. Diógenes Brayner, outro colunista com escrita política, sem intentar contra o trabalho de Jozailto Lima, fez notar que o fato não procede. Ele buscou na fonte do próprio conselheiro – Ulices Andrade -, de que não procede a informação.

Não se trata de nomear a informação, trazida por Jozailto Lima como “fake News”. Ambos são pescadores e apuradores da notícia no distinto labor de informar, pois assim é o ofício do bom jornalista. Se nesse caso, Jozailto Lima foi o pescador da informação, o Brayner buscou apurá-la, como um cirurgião ao executar o minucioso trabalho de fechar um corte feito por um bisturi.

Não é a primeira vez que o nome de Ulices Andrade é citado para composição em chapas ao Governo de Sergipe. Homem com grande experiência política, conhecimento e respeito em todo o Estado de Sergipe, é notório que esteja sempre cotado, entretanto, ele tem tangido e refutado tais informações, pois sua dedicação é ao cargo que exerce no TCE.

Por fim, a análise é a de possa estar existindo um pequeno movimento para criar um fato no sentido de acirrar os ânimos entre grandes lideranças da política que, de certo, também aguardam por “espaço”, e nesse caso, gerar confrontos.

O jornalismo em inúmeras vezes também é induzido ao não procedente. Se Ulices Andrade afirmou não proceder, é desnecessário duvidar.

Por Adeval Marques