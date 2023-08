“O consórcio do transporte público da Grande Aracaju foi criado na ALESE, mas não está formado”, revela Paulo Júnior

O deputado estadual Paulo Júnior concedeu entrevista ao radialista Luiz Carlos Focca, na Rádio Transamérica Aracaju, no programa Transamérica Notícias, e falou sobre a polêmica envolvendo o consórcio do transporte coletivo da região metropolitana.

Segundo o parlamentar, a Assembleia Legislativa de Sergipe já aprovou uma lei criando o consórcio intermunicipal da grande Aracaju, mas ainda não foi formado pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

“A lei do consórcio já foi aprovada na assembleia. A gente cobra para que os municípios, em especial Aracaju, forme o consórcio, porque o consórcio está criado, mas não formado. Creio eu que depois dos estudos, o prefeito Edvaldo tente formar o consórcio e mostrar aos municípios o problema, para depois apresentar uma solução. A nossa cobrança na assembleia também é no sentido de que o Governo do Estado participe dessa discussão como mediador”, disse o deputado.

Texto e imagem assessoria