“O melhor instrumento social que existe é a geração de emprego”, diz Fábio em inauguração do Atakarejo

O Grupo Atakarejo inaugurou a primeira loja em Aracaju, nesta quinta-feira, 5. O governador Fábio Mitidieri participou da abertura e evidenciou as oportunidades geradas pela prospecção de grandes grupos empresariais para o estado. Com esse empreendimento, o Atakarejo gerou três mil empregos diretos e indiretos, sendo mil destes de forma direta.

Fábio lembrou que desde que chegou ao governo, a política de geração de empregos tem sido prioridade. “O melhor instrumento social que existe é a geração de emprego, pois, por meio do emprego, conseguimos transformar a realidade de uma sociedade. Em Sergipe, mantemos uma busca ativa por investimentos em todas as áreas, e a chegada desse grande investidor, o Atakarejo, é uma prova disso: do excelente ambiente de negócios que Sergipe oferece”.

Para o governador, o foco da gestão na organização do Estado, na promoção da transparência, melhorias nos índices de segurança, equilíbrio fiscal e na atração de investimentos gera um ambiente favorável que resulta na confiança dos empreendedores. “O papel de todo governo é ser indutor da economia, é o que a gente tem buscado dentro da nossa filosofia de gestão: ser indutor da economia de Sergipe, para que a gente se transforme efetivamente em uma terra de oportunidades”, frisou.

O CEO do Atakarejo, Gabriel Costa, falou do sentimento de gratidão pelo acolhimento do Estado para a chegada do empreendimento e do potencial de Sergipe no cenário econômico nacional. “A gente encontrou aqui um ambiente diferenciado comparado com outras economias na região. Sergipe é um estado com uma economia extremamente dinâmica, com vários vetores de crescimento: óleo e gás; logística; turismo, que é feito com planejamento estratégico; comércio e serviços ávidos. Tudo isso sob a liderança do governador Fábio Mitidieri, que tem essa capacidade de buscar o desenvolvimento social de forma sustentável, totalmente integrado ao desenvolvimento econômico”, explanou Gabriel.

Ampliação

Localizada na Avenida Adélia Franco, no bairro Luzia, a nova unidade do segmento varejista é a primeira de 15 lojas do Grupo Atakarejo que devem ser inauguradas nos próximos anos, como explicou o fundador da rede, Teobaldo Costa.

“A gente vê que Sergipe tem uma economia muito pujante, é um estado organizado, que está em franco crescimento. Queremos contribuir para esse crescimento e desenvolvimento do estado. Temos um plano de negócio para abrir mais lojas no próximo ano aqui. Já estamos iniciando mais cinco obras em outras cidades do estado, como Glória e Itabaiana, que devemos inaugurar até o próximo ano e terminar 2025 com seis lojas”, pontuou Teobaldo.

A inauguração do espaço de compras na capital marca o início de um investimento de mais de R$ 700 milhões para os próximos cinco anos no estado. “Até o final de 2026, vamos abrir mais um centro de distribuição e outras oito lojas em seguida. Serão cerca de seis mil empregos somente nos próximos três anos”, acrescentou o fundador do Atakarejo.

Ainda segundo Teobaldo, a prioridade para perecimento dos postos de trabalho são para os trabalhadores de Sergipe. “Aqui na unidade da capital, todos os trabalhadores são do estado, até o nosso gerente é daqui”, destacou.

Jefferson Barbosa é um dos aracajuanos que conquistaram uma vaga na empresa. Após seis meses procurando emprego, a abertura do Atakarejo trouxe a oportunidade de retornar ao mercado formal de trabalho na função de cartazista. “Graças a Deus, me inscrevi, fiz a entrevista e fui chamado. O grupo chega com bastante força e todos os contratados estão alegres, satisfeitos para trabalhar”, contou o morador do bairro Augusto Franco.

Números

Além de todas as características privilegiadas impulsionadas pelo Governo de Sergipe e consideradas pelos investidores, como os ambientes fiscal e regulatório equilibrados, segurança, incentivos e outros, o Estado investe ainda na crescente capacitação de mão de obra, com olhar especial para os jovens. O Estado também investe na diversificação da cadeia produtiva e cadeia econômica, com investimentos no turismo e no varejo, o setor que mais cresce em todo o país.

Os resultados da gestão estadual direcionada ao desenvolvimento têm sido sustentados por conquistas como o saldo recorde de emprego em Sergipe e o crescimento do PIB ano após ano, trimestre após trimestre.

O governador Fábio Mitidieri salientou que os dados vêm sendo consolidados com o apoio integral de todas as secretarias de Estado. “Estamos com o maior saldo de emprego da nossa história, o maior estoque de emprego desde 2013, então a gente tem conseguido avançar nas políticas públicas, os números e indicativos econômicos demonstram isso. A taxa de desemprego do estado quando chegamos era de 11,9% e reduzimos 8,4%, uma das maiores reduções do Brasil, mas nós queremos avançar mais. Temos uma busca incessante pela geração de empregos e oportunidades, todo o governo tem esse mesmo pensamento, cada um no seu segmento, de gerar oportunidades para os sergipanos”, reafirmou.

