“O nome indicado por nosso mandato é o de Thomas Jefferson”, diz deputada Yandra Moura sobre a Codevasf

Um dia após a Petrobrás anunciar a redução no preço médio de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras, a deputada federal Yandra Moura (União Brasil) apresentou requerimento ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitando informações sobre o anúncio feito pela Acelen, empresa que administra a Refinaria Mataripe, no qual informa que não seguirá a política de preços de combustíveis adotado pela Petrobrás.

Yandra Moura pede explicações ao Ministério de Minas e Energia por exclusão dos Estados de Sergipe e Alagoas na redução do diesel e gasolina. Mediante isso, o programa “Sergipe Verdade” na edição desta quarta-feira, 17, com apresentação do radialista George Magalhães, ouviu a parlamentar. “O comportamento da Acelen deixa-me estarrecida”, disse.

Pois, trata-se de uma posição única e isolada”, revelou. Para Yandra, ao agir desta forma, a refinaria cerceia os clientes dos estados de Sergipe e da Bahia das vantagens que obteriam com os descontos e anúncios feitos pela Petrobrás.

Com a medida, o litro do diesel vai cair 40 centavos, de R$ 4,89 para R$ 4,49, o que siginifica um desconto de 8,17%. Já a gasolina vai ficar 6,9% mais barata, ou 20 centavos, passando de R$ 3,28 para R$3,08 por litro.

Ao final, Yandra Moura questionou sobre a indicação para presidir a Codevasf. No que, ela confirmou a prioridade na sua indicação junto a articulação política do governo federal. “O nome indicado por nosso mandato é o de Thomas Jefferson”, frisou.

