“O Plano Diretor de Aracaju precisa chegar na Câmara com urgência”, declara vereador Breno Garibalde

Na sexta-feira, 11, o vereador Breno Garibalde participou do 1º Encontro de Obras Públicas e Habitação Social de Sergipe. O evento foi realizado pela Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas.

Em sua fala durante o evento, o parlamentar reforçou a importância da revisão do Plano Diretor de Aracaju. “Nossa briga é para que o Plano Diretor chegue na Câmara de Vereadores para que a gente possa fazer as discussões e realizar as audiências públicas amplas, que é uma das reivindicações dos movimentos sociais”, afirma.

Ainda segundo Breno, a ideia é ampliar as discussões, para que a cidade se desenvolva de forma coerente. “Temos problemas gigantescos na nossa cidade justamente pela falta de revisão do Plano Diretor, o Jabotiana e a Zona de Expansão são exemplos disso. Infelizmente quem sai perdendo com isso é a população”, conclui o parlamentar.

Texto: Nayana Araujo

Foto: China Tom