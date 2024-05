“O poder público deveria ter mais atenção com os aracajuanos”, cobra Cícero

Em mais uma sessão na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) voltou a cobrar por melhorias na infraestrutura do bairro Santa Maria, na zona Sul de Aracaju. A cobrança foi feita na tribuna do legislativo municipal nesta terça-feira, 14.

De acordo com o parlamentar, os moradores do conjunto Antônio Carlos Valadares continuam sofrendo com a falta de infraestrutura básica. “Já fiz várias solicitações para a rua B12. Há dois meses, eu protocolei ofício na Deso pedindo que resolvesse a situação da falta de esgotamento sanitário, mas até o momento, nada foi feito”, lamentou Cícero.

E a rua B12 não é a única em que os moradores passam por dificuldades por causa do esgoto a céu aberto. “Diversas pessoas de outras ruas já me acionaram. Pedir a gente pede, mas não temos o poder de exigir que a empresa vá fazer o serviço. Se a Emurb criasse uma comissão para fiscalizar, muitos problemas seriam resolvidos. Imploro para que olhem por nossa comunidade”, desabafou o vereador.

Ainda em seu discurso, o parlamentar relatou que outro problema está na avenida Vasco da Gama. “Depois das chuvas, a avenida está parecendo uma tábua de pirulito. São verdadeiras crateras e a população precisa sinalizar os buracos para evitar que os motoristas caiam. O nosso papel, como fiscalizador do povo, a gente faz, mas o poder público deveria ter mais atenção com os aracajuanos”, revelou.

Já na Rua Arrozal e na comunidade Recanto dos Cajueiros, o problema é a falta de escoamento das águas da chuva. Os moradores dos locais, além de sofrerem com uma total falta de infraestrutura, ainda precisam conviver com a água empossada. “Encheu muito por causa das chuvas e a água não está escoando, enquanto não faz a pavimentação da comunidade, o ideal é fazer um paliativo, colocando uma tubulação para ajudar nesse escoamento e para diminuir o sofrimento dessa população”, completou.

Pela assessoria do parlamentar

Foto: Gilton Rosas