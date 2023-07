O prefeito Edvaldo Nogueira lidera mobilização em Brasília pelo adiamento da votação do texto da reforma tributária

MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA



Com a participação de prefeitos e prefeitas de capitais, das médias e grandes cidades brasileiras, o prefeito de Aracaju, que preside a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), liderou, nesta terça-feira, 4, uma mobilização em Brasília pelo adiamento da votação do texto da reforma tributária. Articulado pela entidade, que congrega mais de 500 municípios, acima de 80 mil habitantes, o ato teve como objetivo apresentar o posicionamento da FNP, que é contrária à proposta que está sendo discutida no Congresso. Além disso, o grupo de gestores defendeu mudanças no modelo que está avançando, uma vez que, a matéria retira a autonomia dos municípios e diminui a arrecadação municipal, ao unificar os impostos em um único tributo.



TRANSPARÊNCIA



“Os prefeitos e prefeitas apoiam um sistema de arrecadação mais simples e justo, mas não concordam com uma proposta que prejudique as cidades, como a que está avançando”. “Todos nós queremos a reforma tributária, visto que ela é muito importante para o nosso país e para o nosso povo. O que não queremos é que ela seja feita da maneira que está sendo conduzida, retirando a autonomia dos municípios. Por isso, estamos buscando a ampliação do diálogo para a elaboração de uma proposta que respeite a competência constitucional dos entes federados e garanta transparência no novo modelo tributário. É de fundamental importância que os municípios tenham assegurado o direito de dar continuidade à prestação de serviços essenciais para a população, garantindo, assim, a qualidade de vida dos cidadãos”, manifestou Edvaldo.