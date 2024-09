O PRESIDENTE DO SENADO, RODRIGO PACHECO, DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS, PELO FALECIMENTO DE MARIA DO CARMO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou luto oficial de três dias na Casa, a partir deste sábado. “Sua atuação política foi marcada por sensibilidade social e preocupação com a defesa dos menos favorecidos. Sempre atuou na defesa dos interesses do seu estado e da região Nordeste. A morte da senadora Maria do Carmo entristece a todos que tiveram a honra de conviver com uma mulher de grande força política e capacidade de diálogo”, escreveu Pacheco ao justificar o luto oficial.

Fonte: Agência Senado