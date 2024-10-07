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Aracaju, 7 de outubro de 2024
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O PSD DO GOVERNO FÁBIO MITIDIERI FOI O PARTIDO QUE CONSEGUIU ELEGER 26 PREFEITOS NO ESTADO DE SERGIPE

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O PSD  do governo Fábio Mitidieri, foi o partido que conseguiu eleger mais prefeitos. Foram 26 em 2024. Já o União Brasil, do ex-deputado federal André Moura conseguiu 23 prefeitos eleitos.

Cidadania, Podemos e PSB, foram os partidos que elegeram menos vereadores e apenas um prefeito.

Veja quem foram os eleitos

PSD   

BARRA DOS COQUEIROS
AIRTON MARTINS

BOQUIM
JACKSON DO MANGUE GRANDE

BREJO GRANDE
LUIZ CARLOS

CARIRA

DIOGO MACHADO

ESTÂNCIA

ANDRÉ GRAÇA

 FEIRA NOVA
JEAN DE GERINO

FREI PAULO

RAFAEL DA VIDRAÇARIA

GARARU
ZETE DE JANJÃO

GENERAL MAYNARD

MARCONES MELO   – Candidatura sub judice

INDIAROBA

MARCOS SERTANEJO

 LAGARTO

SÉRGIO

MALHADOR

ASSISINHO

MONTE ALEGRE

EVANDRO SILVA

 TELHA

LUCAS DE FLÁVIO

TOBIAS BARRETO

DILSON DE AGRIPINO

TOMAR DO GERU

JAL CONSTRUÇÕES

PACATUBA

IARA MARTINS

PEDRA MOLE

ZÉ AUGUSTO DE ZÉ DE LOLÓ

MURIBECA

MÁRIO DE SANDRA

NEÓPOLIS

ALLYSON DE AMINTAS

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LUANA OLIVEIRA

NOSSA SENHORA DAS DORES

IANNA DE DR  THIAGO

 SANTA LUZIA DO ITANHY

ADAUTO AMOR

SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RICARDO RORIZ

PEDRINHAS

FRANCE DE DOMINGOS

RIACHÃO DO DANTAS

GALEGO

 UNIÃO 

AQUIDABÃ
ANA HELENA DE DR MÁRIO – Candidatura sub judice

CANHOBA

CHRYSTOPHE DIVINO 

 CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

MACHADINHO

CEDRO DE SÃO JOÃO  
NEUDO ALVES

CUMBE
ERI

DIVINA PASTORA

IZABEL DE NOLLET

GRACHO CARDOSO

CASSINHO

ILHA DAS FLORES

ROBSON MARTINS

ITABAIANINHA

ERALDO DO FRIGORÍFICO

ITAPORANGA D´AJUDA

IVAN SOBRAL

JAPARATUBA

DÉCIO DE LARA

 MACAMBIRA

CARIVALDO SOUZA

PIRAMBU

GUILHERME

SANTA ROSA DE LIMA

JANILSON ALVES

POÇO REDONDO

VADO GAVIÃO

POÇO VERDE

ROBERTO BARRACÃO

PORTO DA FOLHA

EVERTON DA SAÚDE

SANTO AMARO DAS BROTAS

PAULO CÉSAR

SÃO CRISTOVÃO

JÚLIO DE MARCOS SANTANA

SÃO DOMINGOS

BINHO

SÃO FRANCISCO

DUDU

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CLEANE DE EVERTON

ROSÁRIO DO CATETE

CÉSAR RESENDE

PT

 ARAUÁ 

DR FABIO

CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS

NOSSA SENHORA DE LOURDES

DR SAULO GALEGUINHO

SALGADO

GIVANILDO COSTA

SIMÃO DIAS

CRISTIANO VIANA MENEZES

MARUIM

GILBERTO MAYNART

PL 

 ARACAJU – 2º turno
EMILIA CORREA

 AREIA BRANCA
TALYSSON DE VALMIR

 CARMÓPOLIS

EDI LEITE

ITABAIANA

VALMIR DE FRANCISQUINHO

NOSSA SENHORA APARECIDA

JEANE DA FARMÁCIA

PINHÃO

DR CHARLES

REPUBLICANOS 

AMPARO DO SÃO FRANCISCO
MARCOS SANDES

UMBAÚBA

JULIANA CARDOSO

PDT 

 ARACAJU – 2º turno

LUIZ ROBERTO

JAPOATÃ

CARECA DA SAMAM

 PP 05

CAMPO DO BRITO
MEDICI DE MAIM

ITABI

GABI DE LICA

MALHADA DOS BOIS

FÁBIO DE DONA ROSA

MOITA BONITA

DR VAGNER

PROPRIÁ

LUCIANO DE MENININA

MDB 

CAPELA
JUNIOR DE DR CARLOS MILTON

 LARANJEIRAS

JUCA

RIACHUELO

PETINHO DE JOÃO GRANDE

IDADANIA 

NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DR SAMUEL

PODE 

SIRIRI

DAIANE OLIVEIRA

PSB 

RIBEIRÓPOLIS

ROGÉRIO SOBRAL

 

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