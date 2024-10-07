O PSD DO GOVERNO FÁBIO MITIDIERI FOI O PARTIDO QUE CONSEGUIU ELEGER 26 PREFEITOS NO ESTADO DE SERGIPE

O PSD do governo Fábio Mitidieri, foi o partido que conseguiu eleger mais prefeitos. Foram 26 em 2024. Já o União Brasil, do ex-deputado federal André Moura conseguiu 23 prefeitos eleitos.
Cidadania, Podemos e PSB, foram os partidos que elegeram menos vereadores e apenas um prefeito.
Veja quem foram os eleitos
PSD
BARRA DOS COQUEIROS
AIRTON MARTINS
BOQUIM
JACKSON DO MANGUE GRANDE
BREJO GRANDE
LUIZ CARLOS
CARIRA
DIOGO MACHADO
ESTÂNCIA
ANDRÉ GRAÇA
FEIRA NOVA
JEAN DE GERINO
FREI PAULO
RAFAEL DA VIDRAÇARIA
GARARU
ZETE DE JANJÃO
GENERAL MAYNARD
MARCONES MELO – Candidatura sub judice
INDIAROBA
MARCOS SERTANEJO
LAGARTO
SÉRGIO
MALHADOR
ASSISINHO
MONTE ALEGRE
EVANDRO SILVA
TELHA
LUCAS DE FLÁVIO
TOBIAS BARRETO
DILSON DE AGRIPINO
TOMAR DO GERU
JAL CONSTRUÇÕES
PACATUBA
IARA MARTINS
PEDRA MOLE
ZÉ AUGUSTO DE ZÉ DE LOLÓ
MURIBECA
MÁRIO DE SANDRA
NEÓPOLIS
ALLYSON DE AMINTAS
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
LUANA OLIVEIRA
NOSSA SENHORA DAS DORES
IANNA DE DR THIAGO
SANTA LUZIA DO ITANHY
ADAUTO AMOR
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RICARDO RORIZ
PEDRINHAS
FRANCE DE DOMINGOS
RIACHÃO DO DANTAS
GALEGO
UNIÃO
AQUIDABÃ
ANA HELENA DE DR MÁRIO – Candidatura sub judice
CANHOBA
CHRYSTOPHE DIVINO
CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
MACHADINHO
CEDRO DE SÃO JOÃO
NEUDO ALVES
CUMBE
ERI
DIVINA PASTORA
IZABEL DE NOLLET
GRACHO CARDOSO
CASSINHO
ILHA DAS FLORES
ROBSON MARTINS
ITABAIANINHA
ERALDO DO FRIGORÍFICO
ITAPORANGA D´AJUDA
IVAN SOBRAL
JAPARATUBA
DÉCIO DE LARA
MACAMBIRA
CARIVALDO SOUZA
PIRAMBU
GUILHERME
SANTA ROSA DE LIMA
JANILSON ALVES
POÇO REDONDO
VADO GAVIÃO
POÇO VERDE
ROBERTO BARRACÃO
PORTO DA FOLHA
EVERTON DA SAÚDE
SANTO AMARO DAS BROTAS
PAULO CÉSAR
SÃO CRISTOVÃO
JÚLIO DE MARCOS SANTANA
SÃO DOMINGOS
BINHO
SÃO FRANCISCO
DUDU
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CLEANE DE EVERTON
ROSÁRIO DO CATETE
CÉSAR RESENDE
PT
ARAUÁ
DR FABIO
CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS
NOSSA SENHORA DE LOURDES
DR SAULO GALEGUINHO
SALGADO
GIVANILDO COSTA
SIMÃO DIAS
CRISTIANO VIANA MENEZES
MARUIM
GILBERTO MAYNART
PL
ARACAJU – 2º turno
EMILIA CORREA
AREIA BRANCA
TALYSSON DE VALMIR
CARMÓPOLIS
EDI LEITE
ITABAIANA
VALMIR DE FRANCISQUINHO
NOSSA SENHORA APARECIDA
JEANE DA FARMÁCIA
PINHÃO
DR CHARLES
REPUBLICANOS
AMPARO DO SÃO FRANCISCO
MARCOS SANDES
UMBAÚBA
JULIANA CARDOSO
PDT
ARACAJU – 2º turno
LUIZ ROBERTO
JAPOATÃ
CARECA DA SAMAM
PP 05
CAMPO DO BRITO
MEDICI DE MAIM
ITABI
GABI DE LICA
MALHADA DOS BOIS
FÁBIO DE DONA ROSA
MOITA BONITA
DR VAGNER
PROPRIÁ
LUCIANO DE MENININA
MDB
CAPELA
JUNIOR DE DR CARLOS MILTON
LARANJEIRAS
JUCA
RIACHUELO
PETINHO DE JOÃO GRANDE
IDADANIA
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
DR SAMUEL
PODE
SIRIRI
DAIANE OLIVEIRA
PSB
RIBEIRÓPOLIS
ROGÉRIO SOBRAL