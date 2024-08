“O QUE ESTÃO FAZENDO COM AS EMENDAS? DEPOIS QUE MANDAMOS O ATENDIMENTO PIOROU?”, QUESTIONA VEREADOR

A saúde pública voltou a ser tema do discurso do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) durante a sessão desta terça-feira, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O parlamentar denunciou a falta de atendimento no Hospital Universitário (HU), que sempre foi uma unidade referência na prestação de serviços à população.

De acordo com o vereador, diversas pessoas o procuraram para denunciar a falta de atendimento, principalmente em especialidades como a otorrinolaringologia. “Essa é uma área em que o paciente precisa ter um acompanhamento mais de perto. Uma pessoa me procurou e disse que foi marcar o retorno e foi impedida e informada de que só teria como ser atendida em novembro”, relatou.

O HU sempre foi uma unidade de saúde referência na qualidade de atendimento em saúde, tanto que diversos parlamentares, incluindo o vereador Cícero do Santa Maria, destinaram recursos através de emendas impositivas. “O que estão fazendo com as emendas que mandamos para lá? Depois que mandamos o atendimento piorou? Estou encaminhando ofício para cobrar. Não é porque estamos em ano eleitoral que vamos parar nosso trabalho e as fiscalizações”, desabafou Cícero.

E para tentar encontrar uma solução para esse problema, Cícero, que é secretário da Comissão de Saúde da CMA, convocou uma visita ao HU para a tarde desta quarta-feira, para verificar as denúncias. “Sei dos compromissos de todos, mas ressalto que faço questão de ir ao hospital para averiguar a situação e peço que os demais membros da Comissão possam nos acompanhar”, convocou.

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas