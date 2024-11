“O SENADOR DE VALMIR”: PREFEITO ADAILTON SOUSA ADMITE POSSIBILIDADE DE CANDIDATURA AO SENADO EM 2026

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, deixou aberta a possibilidade de disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

Durante entrevista na FM Itabaiana na manhã desta quinta-feira, 28, Adailton afirmou que, com o apoio de Valmir de Francisquinho, a candidatura pode se tornar realidade, confirmando as especulações que já circulavam entre os itabaianenses.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de concorrer ao Senado, Adailton respondeu: “Iniciar a candidatura com o peso do nome ‘O Senador de Valmir’ já me dá uma grande vantagem. Não descarto essa possibilidade, mas isso é algo que ainda vou conversar com Valmir e com o PL. Por enquanto, estamos concentrados no processo de transição para entregar a gestão com a maior transparência possível. Sobre o Senado, Adailton concluiu que “essa é uma decisão que será construída junto ao nosso grupo político e à população que tanto confia no nosso trabalho”, finalizou.

Adailton foi eleito prefeito em 2020 dando continuidade ao trabalho iniciado por Valmir de Francisquinho, líder político de grande influência em todo o estado de Sergipe. Agora, ao final de seu mandato, Adailton cede a cadeira para que Valmir reassuma a gestão municipal e inicie seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Itabaiana.

O futuro de Itabaiana e da política estadual

Com Valmir retomando a Prefeitura e Adailton já vislumbrando novos desafios, Itabaiana se prepara para continuar sendo protagonista na política de Sergipe. O retorno de Valmir, a sua força para disputar o governo em 2026 e a possível candidatura de Adailton ao Senado consolidam um projeto político que tem como marca a eficiência administrativa e a forte conexão com os anseios populares. Atualmente, os dois filhos de Valmir também protagonizam a política em Sergipe com Talysson eleito para comandar a prefeitura de Areia Branca e Ícaro como o Deputado Federal mais jovem da história.

Fonte e foto assessoria