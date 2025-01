“O VALMIR NÃO É UM POLÍTICO DE GRUPO, ELE CUIDA APENAS DO INTERESSE DELE”, DECLARA O SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou, durante entrevista ao programa Metropolitana News, apresentado por Luiz Carlos Focca nesta sexta-feira (31), que não há viabilidade para a filiação do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ao MDB.

Segundo Alessandro Vieira, Valmir procurou o partido por meio do senador Jader Barbalho, mas a possibilidade foi descartada. “O Valmir não é um político de grupo, ele cuida apenas do interesse dele. E tem problemas judiciais que, na minha visão, impedem. Já era de conhecimento do presidente Baleia Rossi, dos senadores. Não existe nenhuma viabilidade nesse tipo de coisa”, declarou.

O senador reforçou que a construção política do MDB em Sergipe não contempla a entrada de Valmir. “Não vejo nenhuma possibilidade. Tem que enfrentar as dificuldades judiciais, ele e o filho. Acho que deveriam dedicar mais tempo a isso”, completou.

Ao ser questionado sobre um encontro recente com Ícaro de Valmir, filho do prefeito, Alessandro Vieira minimizou qualquer desavença pessoal e contou que até brincou com ele sobre a filiação ao partido. “Eu me dou muito bem com o Ícaro, não tenho problema nenhum com a família. Brinquei dizendo que, se quisessem tentar o MDB, poderiam falar comigo, mas há uma estrutura, um planejamento político. Não é um projeto aventureiro, nem individualista”, destacou.

Por Keizer Santos – foto Marcos Oliveira