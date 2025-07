OAB DE SERGIPE PARTICIPA EM BRASÍLIA DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE INTERINA DO CFOAB, ROSE MORAIS

Em uma agenda estratégica nesta segunda-feira, 14, em Brasília, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Alves Costa, e o membro honorário vitalício e presidente da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados, Carlos Augusto Monteiro, reuniram-se com a presidente interina da OAB Nacional, a advogada sergipana Rose Morais.

O encontro serviu para alinhar pautas de grande relevância para a advocacia e para o fortalecimento institucional.

Na reunião, foram discutidos temas cruciais, com destaque para a defesa das prerrogativas da advocacia. A OAB/SE levou ao conhecimento do Conselho Federal os recentes casos de violações ocorridos em Sergipe, reforçando a necessidade de uma atuação nacional coesa contra as tentativas de criminalização e intimidação de advogados no exercício de suas funções. Outro ponto central foi o “Protocolo de Acolhimento”, uma iniciativa da seccional sergipana, e a discussão sobre sua ampliação em âmbito nacional como uma política de valorização e suporte à classe. O planejamento para a aplicação dos recursos do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA) para o ano de 2026 também foi abordado, com a OAB/SE apresentando seus projetos prioritários.

O presidente Danniel Costa também apresentou um relatório atualizado sobre o andamento das obras da nova sede da OAB/SE, um projeto que conta com financiamento do Conselho Federal. “É um orgulho imenso para a advocacia sergipana ver nossa colega Rose Morais no mais alto posto da advocacia nacional. Esta visita não foi apenas um ato de prestígio, mas uma reunião de trabalho extremamente produtiva. Tivemos a oportunidade de prestar contas sobre o avanço da nossa nova sede, um sonho que estamos construindo com o apoio fundamental do CFOAB, e de alinhar nossas ações futuras, garantindo que os interesses de Sergipe estejam em sintonia com as pautas nacionais”, afirmou.

A presidente interina, Rose Morais, destacou a importância do diálogo com sua seccional de origem. “Sinto uma enorme satisfação em receber os colegas de Sergipe, especialmente pelo apoio que sempre recebi do Dr. Carlos Augusto e do presidente Danniel. Esta foi uma oportunidade única para dialogar sobre temas essenciais à advocacia e os desafios que enfrentamos, especialmente na defesa das prerrogativas. A conversa e o alinhamento de ideias reiteram nosso pacto com uma advocacia mais ética, unida e atuante na proteção do direito e do Estado Democrático de Direito”, ressaltou.

Para Carlos Augusto Monteiro, o momento foi emblemático. “Este é, sem dúvida, um dos encontros mais importantes da minha vida dedicada à advocacia. Ver a relevância política que Rose Morais conquistou, representando Sergipe com tanta competência em nível nacional, é a prova da força e da qualidade da nossa advocacia. Discutir o futuro da nossa profissão, aqui, ao lado dela e do presidente Danniel, é a certeza de que estamos no caminho certo. Essa reunião reforça a sintonia entre a OAB/SE e o Conselho Federal, consolidando uma parceria estratégica”, concluiu.

