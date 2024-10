OAB nomeia comissão e acompanha investigação da morte de advogado

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), divulgou nota neste sábado (19) informando que nomeou uma comissão especial para acompanhar as investigações da morte do advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, que foi baleado em seu carro na noite da sexta-feira (18).

Na nota, a OAB/SE diz que desde as primeiras horas, o presidente Danniel Alves Costa, manteve contato direto com o delegado Geral da Polícia Civil, Tiago Leandro, que assegurou a realização de uma investigação célere e firme para identificar o autor desse crime, mas, principalmente, para que haja uma punição sob o rigor da lei.

A OAB Sergipe acompanhará de perto cada passo das investigações e cobrará, incansavelmente, Justiça. “Não permitiremos que esse crime seja esquecido ou subestimado. A advocacia deve, mais do que nunca, se manter unida e vigilante, pois um ataque contra qualquer advogado é um ataque contra todos nós. Juntos, não daremos descanso até que a justiça seja feita e que a impunidade não prevaleça”.

Por fim, o presidente Danniel Costa disse que “já providenciamos a nomeação de uma comissão especial formada pelos presidentes das comissões de defesa das Prerrogativas e de direitos humanos para que acompanhe cada fase das investigações. Não aceitaremos nenhum ato de violência contra a advocacia”.

Relembre o caso

O advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, foi morto a tiros e seu enteado, de 20 anos, foi baleado nesta noite desta sexta-feira (18), em frente ao condomínio localizado no Bairro Garcia, em Aracaju.

Ele foi socorrido e levado às pressas para para o hospital Primavera, porém devido a gravidade do ferimento acabou morrendo.

As primeiras informações são de que o carro do advogado foi atingido por vários disparos de arma de fogo, feitos por elementos em uma motocicleta.

Lael Rodrigues estava saindo quando foi surpreendido e morto.