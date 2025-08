OAB/SE adota medidas após o presidente, diretoria e servidores sofrerem ameaça de morte, em Sergipe

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) vem a público informar que adotou, nesta segunda-feira (04), uma série de medidas institucionais e de segurança após graves ameaças de morte proferidas contra o presidente da Seccional, Danniel Alves Costa, diretores e funcionários da instituição.

O autor das ameaças é um advogado que já se encontra suspenso do exercício profissional por responder a processos ético-disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem.

Na manhã de hoje, nas dependências da OAB/SE, o referido advogado proferiu xingamentos direcionados ao presidente da Seccional e, de forma ainda mais grave, afirmou estar portando arma branca, proferindo sérias ameaças aos presentes, a exemplo de quando expressou textualmente que “poderia matar qualquer um e que nada aconteceria porque ele é advogado”. Prosseguindo em suas ameaças, o advogado declarou que “hoje não mataria ninguém porque estava calmo, mas que outro dia viria e matava todo mundo”, bem como afirmou especificamente por várias vezes que “ia dar um tiro no presidente” desta Seccional, e que retornaria ao local às 14h para cumprir as ameaças.

Diante da gravidade dos fatos, o presidente Danniel Costa, com serenidade e firmeza, adotou imediatamente todas as providências cabíveis para garantir a segurança dos colaboradores e de todos que frequentam a instituição. Entre as medidas, foi instaurado um novo processo ético-disciplinar contra o advogado, com a determinação de uma nova suspensão preventiva do exercício da profissão. Adicionalmente, como medida excepcional de segurança, foi proibido o acesso do referido advogado a todas as dependências da Ordem em Sergipe.

Ademais, para garantir a total segurança dos funcionários e da advocacia, o expediente externo da OAB/SE e a agenda institucional da tarde desta segunda-feira foram suspensos.

A OAB/SE repudia veementemente qualquer ato de violência e intimidação e reafirma seu compromisso inabalável com a ética, a ordem e a segurança de seus membros e colaboradores, assegurando que todas as medidas legais, na esfera cível e criminal, continuarão a ser tomadas, especialmente quanto ao cumprimento das normas éticas e disciplinares da advocacia.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE