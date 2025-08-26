OAB/SE ATUARÁ COMO AMICUS CURIAE NO JULGAMENTO SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) atuará como amicus curiae na ação que discute a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários ou em contas bancárias de seus titulares. O julgamento acontece nesta quinta-feira, dia 28.

A Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) irá julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) referente aos descontos indevidos. O procurador-geral da OAB/SE, Leonardo Oliveira, fará sustentação oral, amparado por relatórios e pareceres técnicos apresentados pelas Comissões de Defesa dos Direitos do Consumidor e de Direito Previdenciário da OAB/SE.

A Ordem requereu a habilitação na ação como amicus curiae para contribuir com o debate jurídico e apresentar informações especializadas sobre o caso. Reconhecendo a relevância da participação da OAB/SE, a solicitação foi deferida pela desembargadora relatora do processo, Simone Oliveira Fraga.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE