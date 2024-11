OAB/SE DIVULGA LISTA DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO 9º CONCURSO CULTURAL DE DESENHO, PINTURA E POESIA

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) divulgou nesta quinta-feira, 14, a lista com os nomes dos estudantes vencedores do 9º Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia. O concurso é direcionado aos estudantes do ensino médio e fundamental da rede pública de ensino, estadual e municipal e aos alunos que participam de atividades em contraturno em entidades da sociedade civil e do terceiro setor.

O concurso, promovido pela Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, tem o objetivo de promover a conscientização da comunidade, fomentar a inclusão, estimular a criatividade e valorizar a cultura infantil.

Os trabalhos inscritos foram examinados por uma Comissão Julgadora que elegeu os três melhores de cada modalidade e categoria. A premiação será realizada na próxima sexta-feira, 22 de novembro de 2024, das 14h às 16h, na Caixa de Assistência aos Advogados de Sergipe (CAASE).

Os estudantes vencedores concorreram nas seguintes categorias: crianças de 06 (seis) à 10 (dez) anos, individual – Categoria A; crianças e adolescentes de 11 (onze) à 14 (anos), individual – Categoria B; e adolescentes de 15 (quinze) até 18 (dezoito) anos incompletos, individual – Categoria C. Além destas categorias, haverá também a premiação por menção honrosa.

Confira a lista dos vencedores:

Desenho e Pintura

Categoria A

Keroly Sophia Silva Santos – Colégio Estadual Professor José Aribaldo de Campos Lima – Poço Redondo;

Maria Rita Rodrigues de Jesus – CRAS Pedro Averon – Aracaju;

Victor Gabriel Belo Pereira da Silva – CRAS Pedro Averon – Aracaju;

Izadora Silva de Campos – Colégio Estadual Professor José Aribaldo de Campos Lima – Poço Redondo;

Maria Eduarda de Jesus Santos – Colégio Municipal José Lino dos Santos – Areia Branca.

Categoria B

Yhara Santos Ribeiro – CRAS Pedro Averon – Aracaju;

Efraim Sipriano Farias – Colégio Estadual 17 de Março – Aracaju;

Richalison Santos Ribeiro – CRAS Pedro Averon – Aracaju;

Davi Paulo de Matos – Escola Municipal João Carlos da Fonseca Melo – Riachão do Dantas;

Maria Eduarda Jesus dos Santos – Colégio Estadual Professora Glorita Portugal – São Cristóvão.

Categoria C

Bianca Nolasco de Sousa – Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa – Nossa Senhora da Glória;

Giovanna Bispo de Jesus – Colégio Estadual Eduardo Silveira – Itabaiana;

Geovana Loeser Santana Perete – Centro de Excelência Atheneu Sergipense – Aracaju;

Natan Nogueira de Souza – Colégio Estadual Jorge Amando – Nossa Senhora do Socorro;

Ronaldo do Nascimento Santos – Escola Municipal João Carlos da Fonseca Melo – Riachão do Dantas.

Poesia

Categoria A

Sheyla Vitória Oliveira Maia – Escola Municipal Maria da Glória Macedo – Aracaju;

Isys Lorrany Paixão de Melo – Colégio Municipal josé Lino dos Santos – Areia Branca;

Fernando Dalmo Andrade Chaves – Escola Municipal Dom José Bezerra Coutinho – Estância.

Categoria B

Fernanda Caroline Souza Silva – Colégio Estadual João Batista Nascimento – Nossa Senhora do Socorro;

Iago Rafael Almeida Braz – Escola Estadual Professor Ruy Eloy – Aracaju;

Marcos Vinícius de Jesus Santana – Escola Municipal José Romão do Nascimento – Areia Branca;

João Paulo Jesus dos Santos – Colégio Estadual João Batista Nascimento – Nossa Senhora do Socorro;

Natanael Thalyson Souza Silva – Escola Estadual Professor Ruy Eloy – Aracaju.

Categoria C

Thiago dos Anjos Souza Silva – Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral – Nossa Senhora do Socorro;

Talisson Cavalcante da Silva – Centro de Excelência Senador Walter Franco – Estância;

Willianny Gabrielly Oliveira Souza – Escola Municipal Dom José Thomaz – Itabaiana;

Flavia Mickelly de Jesus Santana de Sá – Centro de Excelência Lourival Fontes – Riachão do Dantas;

Maria Heloísa Correia do Nascimento – Centro de Excelência Lourival Fontes – Riachão do Dantas.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE