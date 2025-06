OAB emite nota sobre manifestação feita por advogado em rede social

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) tomou conhecimento de manifestação feita por advogado em rede social, acerca do andamento de um caso criminal de ampla repercussão que culminou na trágica morte de uma criança.

A Ordem reitera que, em estrita conformidade com o Estatuto da Advocacia, os processos ético-disciplinares tramitam em sigilo, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório, ressaltando que todas as medidas administrativas estão sendo adotadas.

A OAB/SE renova seu compromisso inabalável com a ética profissional e a atuação pautada pelo devido processo legal. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos do Código de Ética e com os princípios da moral individual, social e profissional, o que inclui o dever de urbanidade e respeito para com todos.

Por fim, a OAB/SE manifesta sua mais profunda e especial solidariedade à família da vítima neste momento de imensa dor, reafirmando que a defesa da justiça deve caminhar sempre ao lado do respeito e da dignidade humana.

A Ordem seguirá vigilante e atuante para garantir que a advocacia sergipana continue a ser um pilar de honra e um instrumento indispensável à administração da Justiça em nosso estado.

Aracaju/SE, 26 de junho de 2025

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe