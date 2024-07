OAB/SE: EXPERIÊNCIA INOVADORA É APROVADA PELA ADVOCACIA SERGIPANA COM MAIS DE 8 MIL ACESSOS JÁ REALIZADOS

Os espaços são modernos e garantem, de forma gratuita, todas as condições aos profissionais que precisam de um local de trabalho, inclusive para atendimento dos clientes

O advogado Miguel Arcanjo é de Porto da Folha e, no fim do ano passado, teve que reorganizar a sua vida profissional ao mudar-se para Propriá, foi quando os serviços do coworking disponibilizados de forma gratuita pela Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Sergipe (OAB/SE) passaram a fazer parte de sua rotina.

“ Eu já utilizei o coworking de Glória e foi excelente a experiência porque conta com uma excelente estrutura. Atualmente, eu uso todos os dias o de Propriá e lá tenho tudo o que preciso. Realizo atendimentos, a internet é excelente, então, participo de audiências virtuais com muita segurança. Eu não vejo necessidade de montar escritório”, revela.

Em Aracaju, a advogada Catarina Tavares, utiliza há sete meses o coworking disponibilizado pela Ordem. O espaço possui salas de atendimento, de reunião e videoconferência, estações de trabalho, recepção e recepcionista à disposição para a advocacia e, para ela, é um apoio substancial no exercício da profissão. “Eu estou aguardando a entrega dos móveis do escritório. Só tenho a agradecer o apoio que a OAB tem oferecido nesses meses”, reconhece.

Em Sergipe, a nova gestão da Ordem instalou esses espaços colaborativos em Aracaju, Propriá e Glória, como parte do compromisso de modernização e valorização da advocacia sergipana. Uma importante ferramenta para os profissionais, uma vez que eles poderão trabalhar e atender seus clientes reduzindo custos administrativos e operacionais. Até o momento são mais de 8 mil acessos somados capital e interior.

A OAB/SE está implantando os espaços em Tobias Barreto e Itabaianinha. Ainda este ano, serão projetados novos coworkings para Lagarto e Estância. Para o presidente da OAB/SE, Danniel Costa, o fluxo de acessos demonstra a grande aceitação da advocacia com o serviço. Ele explica que a criação desses espaços é uma tendência em todo o país e meta cumprida de sua gestão.

“A advocacia enfrentou a pandemia, teve que ressignificar a sua forma de atuar e essa reformulação continuou pós pandemia tanto para a jovem advocacia quanto a sênior, que pode usufruir de um espaço moderno, conectado e que garante todas as condições aos profissionais que precisam de um local de trabalho, inclusive para atendimento dos clientes”, ressalta Danniel.

Agendamento gratuito

Para realizar o agendamento do coworking basta acessar o site da OAB Sergipe: oabsergipe.org.br, ao lado da marca aguarde a atualização do banner faça login ou cadastre-se na janela que abriu. Se escolher iniciar o cadastro, o advogado deve indicar a sua unidade e se é pessoa física ou jurídica, depois é só avançar para o preenchimento e confirmação de dados. O login é o número de telefone informado e é importante agendar os espaços pelo menos 24h antes. O uso é gratuito para todo advogado em dia com a Ordem.

