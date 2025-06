OAB/SE lança vídeo informativo e assediômetro para combater assédio e discriminação

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação da OAB/SE lançou, na última quinta-feira, 30, um vídeo informativo que aborda ações que configuram assédio e importunação sexual. O objetivo da iniciativa é promover uma cultura de respeito, fortalecer ambientes seguros, incentivar o consentimento nas relações e estimular a denúncia dessas práticas.

A vice-presidente da OAB/SE e coordenadora do Comitê, Edênia Mendonça, explica que a Ordem pretende aproveitar as festividades do Estado para conscientizar a sociedade. “Queremos usar uma linguagem simples e objetiva no vídeo para transmitir à população o que é saudável acontecer em ambientes festivos, sem constranger ou ultrapassar os limites do respeito. O vídeo é uma ferramenta de conscientização e sensibilização para alertar sobre a gravidade do assédio e da importunação sexual”, ressalta.

O vídeo será exibido em eventos institucionais da OAB/SE e em grandes eventos públicos e privados no Estado. “Estamos em contato com gestores e idealizadores de eventos para exibir o vídeo durante os intervalos das festas, de modo a ampliar a difusão dessa informação. O conhecimento é a melhor forma de prevenir e reduzir a violência”, afirma.

Assediômetro

A OAB/SE também lançou o assediômetro, um material gráfico em formato de marcador de página, com informações sobre condutas que configuram assédio moral e os canais de denúncia. Segundo a vice-presidente do Comitê, Danila Leite, o objetivo é promover a segurança e o respeito, além de ajudar na identificação de comportamentos que possam caracterizar assédio no ambiente de trabalho.

“Quando falta respeito no ambiente de trabalho, falta tudo. Essa prática gera consequências irreparáveis para a saúde mental e o bem-estar da vítima, que muitas vezes sequer tem consciência de que sofre assédio ou de que pode buscar ajuda para denunciar e se libertar dessa situação. O assediômetro estará à disposição, com as informações necessárias para que as pessoas possam identificar e se proteger”, explica.

O assediômetro será distribuído em eventos da OAB/SE, nas sedes das regionais, em escritórios de advocacia e em instituições de ensino.

Ainda como forma de conscientização e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, a vice-presidente do Comitê participou do podcast OAB em Pauta, juntamente com a diretora-geral da Escola Superior da Advocacia de Sergipe (ESA), Samylle Regina, com o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SE, Jonathan Andrade, e com o procurador do Ministério Público do Trabalho em Sergipe ( MPT/SE), Ricardo Carneiro. O episódio está disponível no canal do YouTube da OAB/SE.

Ações futuras

Edênia adianta que o Comitê realizará um levantamento de dados por meio de pesquisas junto à advocacia sergipana, com o objetivo de desenvolver ações e estratégias mais eficazes no combate ao assédio e à discriminação.

“Para este ano, elaboramos um planejamento mais estratégico, com ações mais direcionadas e integradas. Incluiremos capacitações, elaboração de cartilhas informativas, campanhas institucionais de conscientização e sensibilização, além de eventos sobre humanização no trabalho e os riscos psicossociais. Também estabeleceremos parcerias com instituições de ensino. Nosso foco é informar, prevenir e, quando necessário, intervir”, finaliza Edênia.

Assista aqui ao vídeo informativo de combate ao assédio e importunação sexual.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE