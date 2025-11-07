OAB/SE NOTIFICA VEREADORA THANNATA DA EQUOTERAPIA POR INDÍCIOS DE CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTELA

A Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE) emitiu, nesta quinta-feira (06), uma notificação extrajudicial à vereadora Thannata da Equoterapia, após identificar possíveis práticas de captação irregular de clientela ligadas à atividade advocatícia.

A nota diz que a medida adotada por esta Seccional decorre de informações que chegaram ao conhecimento da OAB/SE, indicando práticas que violam as normas que regulamentam a divulgação de atividades profissionais da advocacia e a captação de clientela, especificamente quanto à atuação em grupo de WhatsApp denominado “Mães do PCD”, que reúne centenas de beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A OAB/SE verificou a existência de comunicações que sugerem exclusividade ou monopólio de atuação jurídica vinculada à figura política da parlamentar, o que pode cercear o direito constitucional das cidadãs ao livre acesso à justiça e à livre escolha de seus patronos, além de ferir os princípios éticos da livre concorrência e do exercício da advocacia.

Cumpre destacar que a notificação tem caráter preventivo e educativo, sendo instrumento legítimo da Ordem para garantir a observância dos preceitos éticos e legais que norteiam a profissão. A OAB/SE reforça que toda e qualquer atuação profissional deve ocorrer dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, zelando sempre pela isonomia entre os profissionais e pela proteção da sociedade.

A Seccional permanece vigilante e firme em seu compromisso de assegurar o exercício ético, livre e independente da advocacia em todo o Estado de Sergipe.

Com informações da OAB/SE – Foto: Luanna Pinheiro/CMA