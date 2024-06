OAB PARTICIPA DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO MPE CONTRA A IMPORTUNAÇÃO SEXUAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS

O secretário-geral da OAB/SE, Nilton Lacerda, participou na manhã desta segunda, dia 3, do lançamento da 3ª edição da campanha de combate à importunação sexual e ao assédio contra a mulher nos festejos juninos, “Respeita as Minina”, do Ministério Público Estadual (MPE).

A OAB/SE é parceira do MPE na campanha por entender que a importunação e o assédio devem ser combatidos o ano inteiro, mas precisa ser intensificado no período junino, época em que o Estado promove muitas festas e os casos contra as mulheres aumentam.

“A OAB/SE atua diariamente, durante todo o ano, no combate aos crimes sexuais e na conscientização da população. Junho é um mês de muita tradição e festas em Sergipe, mas isso não pode ser um motivo para a falta de respeito e nem para a prática de crimes contra às mulheres. A paquera pode e deve existir, mas com respeito e dentro dos limites estabelecidos”, ressaltou Lacerda.

O secretário-geral chama a atenção da sociedade para o Protocolo Unificado de Combate e Prevenção à Violência de Gênero e de Acolhimento às Pessoas em Situação de Violência da OAB/SE, documento pioneiro em todo país, lançado no mês de maio, que cria protocolos e fluxos de atendimentos às mulheres advogadas ou não e às pessoas em vulnerabilidade vítimas de crimes sexuais.

“Esse documento unificado, construído a muitas mãos, cria na OAB/SE um protocolo de atendimento às mulheres e as pessoas em vulnerabilidade que foram vítimas de violência, e tem o intuito de acolher essas pessoas e adotar as medidas pertinentes a cada caso. O combate à violência e ao assédio são lutas diárias da Ordem e a sociedade pode contar com a OAB nessa batalha”, concluiu.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE