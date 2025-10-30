OAB/SE REALIZA 2º SIMPÓSIO DE DIREITO ELEITORAL COM FOCO NOS DESAFIOS DA TECNOLOGIA NAS ELEIÇÕES DE 2026

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direito Eleitoral, realizará no dia 6 de novembro, das 14h às 19h, no Del Mar Hotel, em Aracaju, o 2º Simpósio de Direito Eleitoral, que tem como tema “Democracia, Justiça Eleitoral e os Desafios da Tecnologia nas Eleições de 2026”.

O evento reunirá grandes nomes do Direito Eleitoral, advogados e especialistas de diversas áreas para debater temas como as mudanças legislativas, a influência das novas tecnologias, os crimes eleitorais, o protagonismo feminino nas eleições de 2026 e os impactos da desinformação e da inteligência artificial no processo eleitoral.

O objetivo do simpósio é promover a reflexão crítica e o aprimoramento técnico da advocacia sergipana, preparando profissionais, estudantes e operadores do Direito para os novos desafios das eleições de 2026. O encontro também busca fortalecer o compromisso da advocacia com a democracia, a ética e a transparência no processo eleitoral brasileiro.

De acordo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SE, Acácio Souto, o simpósio representa uma oportunidade de atualização e diálogo sobre temas que impactam diretamente o exercício da cidadania.

“Vivemos um momento de intensas transformações políticas e tecnológicas. Discutir o papel da Justiça Eleitoral, os reflexos do novo Código Eleitoral e os efeitos da inteligência artificial na formação da opinião pública é essencial para garantir eleições mais seguras, justas e transparentes. O simpósio tem justamente esse propósito: promover conhecimento, debate e fortalecimento da advocacia diante dos novos desafios democráticos”, afirmou.

A OAB Sergipe convida toda a comunidade jurídica e acadêmica a participar deste importante espaço de debate sobre o futuro das eleições e da democracia no Brasil.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sympla. As vagas são limitadas.

Local: Del Mar Hotel – Av. Santos Dumont, 1500, Coroa do Meio, Aracaju/SE

Data: Quinta-feira, 6 de novembro

Horário: 14h às 19h

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE