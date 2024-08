OAB de Sergipe realiza Conferência Estadual da Mulher Advogada

No mês dedicado à advocacia e ao combate à violência doméstica, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) promove, nos dias 22 e 23 de agosto, a Conferência Estadual da Mulher Advogada 2024: Resistir e Avançar. O evento acontece no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e vai reunir grandes nomes da advocacia para dois dias de muitas discussões e inspirações, fortalecendo e valorizando a advocacia feminina, além de promover a igualdade.

Em Sergipe, de acordo com dados do Perfil ADV, primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, as mulheres são maioria na advocacia, ocupando 52% do mercado de trabalho, e dessas advogadas, 56% se declaram negras ou pardas.

Outro dado que chama a atenção envolvendo as advogadas, é que mesmo sendo maioria no mercado sergipano, as mulheres ganham menos que os homens. Das advogadas entrevistadas, 59% delas ganham até dois salários mínimos por mês, e quando se fala de renda acima de 20 salários mínimos, a diferença é bem maior, apenas 36% das advogadas entrevistadas possuem essa renda mensal, contra 64% de advogados.

A vice-presidente da OAB/SE, Letícia Mothé, destacou a importância de a sociedade estar envolvida nas discussões de temáticas que envolvam a preservação de direitos, o respeito e a igualdade racial e de gênero.

“Recentemente recebemos o resultado da pesquisa, feita pelo Conselho Federal da OAB, que traça o perfil da advocacia no país. Esse estudo aponta que em Sergipe as mulheres são maioria na advocacia e que a maioria é de mulheres negras, então, é preciso debater, qualificar, conscientizar e empoderar essas mulheres. A Conferência da Mulher Advogada irá trazer várias temáticas importantes e atuais para a advocacia feminina, mas não será um evento só para mulheres, pelo contrário, é um evento para toda a sociedade, em especial para os homens, que precisam estar junto nessa luta de combate à violência e respeito às mulheres”, enfatizou Letícia.

A Conferência Estadual da Mulher Advogada acontece a cada três anos, trazendo assuntos importantes e atuais para o desenvolvimento da advocacia feminina. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos na Mulher (CDDM) da OAB/SE, Carla Caroline de Oliveira, ressalta que a Conferência Estadual da Mulher Advogada é um evento essencial para evidenciar e protagonizar a luta das mulheres.

“A Conferência irá discutir o respeito ao direito das mulheres, mas, sobretudo, apontar as discussões do futuro. É resistir e avançar, porque nós sabemos que existem, sim, iniciativas de retrocesso no que diz respeito aos direitos femininos, mas também existe uma grande disposição para continuar avançando na conquista de novos direitos. A Conferência é um momento de aperfeiçoamento e palco de mudanças”, explicou.

Conferência

A abertura do evento acontece na quinta-feira, dia 22, às 18h30, com a palestra ‘Equidade de gênero: uma questão de justiça para todas’, com Fayda Belo, advogada criminalista, especialista em Crimes de Gênero, Direito Antidiscriminatório e Feminicídios, e pós-graduada em Penal e Processo Penal.

Fayda também atua como palestrante, professora convidada, consultora de gênero, diversidade e inclusão; integra a lista do Brazil Charlab como uma das advogadas mais influentes do Brasil (Brazil’s Most Influential Lawyers); vencedora dos prêmios ‘Sim À Igualdade Racial 2024’ como destaque em Influência e Representatividade Digital e Best Sister In Law 2023 como melhor advogada do Brasil em Direito Antidiscriminatório, e fonte especializada em crimes de gênero dos principais veículos de imprensa do país.

Na sexta-feira, 23, das 8h às 18h, o evento contará com várias palestras com grandes nomes da advocacia feminina, trazendo para o público um dia de muito conhecimento, discussões e conscientização.

A inscrição para participar da Conferência Estadual da Mulher Advogada 2024 pode ser feita no site da sympla – https://bit.ly/InscriçãoConferênciadaMulherAdvogada2024 ou através do link disponível na Bio do Instagram da OAB/SE.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE