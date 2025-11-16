OAB/SE realiza Sabatina com os candidatos ao Quinto Constitucional do TJSE

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), em parceria com a Revista Advogados, realizará na próxima segunda-feira, 17, a “Sabatina – Quinto Constitucional OAB/SE” com os candidatos que concorrem à vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). O evento tem como objetivo promover o diálogo entre os candidatos inscritos e a advocacia sergipana, fortalecendo a transparência e a participação da classe no processo de escolha.

A sabatina será realizada às 17h, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE). A iniciativa busca apresentar as qualificações, trajetórias profissionais e propostas dos candidatos, contribuindo para que a advocacia tenha subsídios para uma escolha consciente na consulta direta.

Nesta sexta-feira, 14, a OAB/SE realizou uma reunião no Plenário para apresentar as regras da sabatina e esclarecer dúvidas. Todos os 26 candidatos foram oficialmente comunicados e confirmaram presença, porém apenas 18 compareceram ou enviaram representante para assinatura do termo de anuência — requisito necessário para participação na sabatina.

A Sabatina será transmitida ao vivo pelo canal oficial da OAB/SE no Youtube e no Instagram, além do Instagram @revistaadvogados.se e @marcoaurelio.se .

A OAB/SE reafirma seu compromisso com a transparência, a isonomia e a integridade de todo o processo.

Confira os candidatos que participarão da Sabatina:

Alessander Santos Barbosa

America Cardoso Barreto Lima Nejaim

Ana Lúcia Souza Alves

Carla Caroline de Oliveira Silva

Carlos Henrique Magalhães de Melo Filho

Cícero Dantas de Oliveira

Clarisse de Aguiar Ribeiro Simas

Durval Silva Tavares

Filipe Cortes de Menezes

Givaldo Campos de Jesus

João Pedro Leite Barros

Juvenal Francisco da Rocha Neto

Marcio Macedo Conrado

Marilia de Almeida Menezes

Matheus de Abreu Chagas

Robson Milet

Samira dos Santos Daud

Victor Ribeiro Barreto

Votação

Na quarta-feira, 19, a advocacia sergipana participará da consulta direta para definir os nomes que irão compor a lista sêxtupla do Quinto Constitucional do TJSE. A votação ocorrerá das 9h às 17h, de forma totalmente online.

Advogados e advogadas poderão votar utilizando tablet, celular ou computador com acesso à internet. Não será necessário instalar aplicativos: o acesso será feito por meio de link enviado via SMS, e-mail e disponibilizado no site da OAB/SE. Cada eleitor(a) poderá escolher de um a seis candidatos(as), atribuindo um voto por escolhido(a).

Ao todo, 26 candidatos tiveram suas inscrições homologadas e estão aptos a participar do processo seletivo para formação da lista sêxtupla.

