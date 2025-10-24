OAB/SE É RECONHECIDA COM QUATRO PREMIAÇÕES DO SELO ODS 2025 POR PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL E SUSTENTÁVEL

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) recebeu, nesta quinta-feira, 23, quatro premiações do Selo ODS 2025, chancela internacional que certifica práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A solenidade foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

As Comissões dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Direitos das Pessoas com Autismo foram premiadas pelo projeto “OAB Anticapacitista”; a Comissão de Direitos Humanos recebeu o reconhecimento pela “Conferência Estadual de Direitos Humanos da OAB Sergipe: Interseccionalidades, Inovações Tecnológicas e Justiça Social”; a Comissão de Turismo foi contemplada com o projeto “Implementação de práticas de turismo sustentável com parcerias em Sergipe”; e a Escola Superior de Advocacia de Sergipe (ESA/SE) foi premiada pelo projeto “Advocacia contra a Violência de Gênero”.

A coordenadora das Comissões da OAB/SE, Thaísa Ribeiro, ressaltou que o prêmio reflete o esforço e a sensibilidade de cada comissão da OAB Sergipe em desenvolver ações com impacto real na vida das pessoas, e o compromisso da instituição com a promoção do desenvolvimento sustentável em Sergipe.

“Trabalhamos para que o Direito seja uma ferramenta de transformação e inclusão. Ver esse reconhecimento nos motiva a continuar promovendo iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao compromisso social da advocacia sergipana”, finalizou.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE