OAB Sergipe recebe Termo de Posse do terreno da sua nova sede

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, recebeu nesta terça-feira, 6, da secretária de Administração do Estado, Lucivanda Nunes, e do superintendente de Patrimônio do Estado, Wedson Andrade, o termo de posse e toda a documentação necessária para confecção da Escritura Pública de Doação do terreno onde será construída a nova sede da Seccional.

O terreno, que fica no Centro Administrativo, no bairro Capucho, foi doado pelo Governo do Estado para a construção de uma sede mais ampla e confortável para toda a advocacia. A assinatura de doação aconteceu no dia 25 de maio, no Plenário da Ordem.

Na oportunidade, Felipe Sarmento, presidente do FIDA, assegurou a destinação de recursos para a construção do prédio que irá sediar a Seccional.

Foto: SEAD